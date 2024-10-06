Ураган Кірк наближається до Європи: Німеччині загрожує потужний шторм
Київ • УНН
Ураган Кірк рухається через Атлантику до Західної та Центральної Європи. Очікується, що він досягне континенту в середині або наприкінці наступного тижня, потенційно загрожуючи Німеччині та Франції.
На Німеччину котиться потужний шторм: ураган Кірк рухається через Атлантику в бік Західної та Центральної Європи. Він прибуде в Європу приблизно в середині або наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє видання SPIEGEL, передає УНН.
Деталі
На Німеччину котиться потужний шторм: ураган Кірк рухається через Атлантику в бік Західної та Центральної Європи. Він прибуде в Європу приблизно в середині або наприкінці наступного тижня – як позатропічний мінімум. Як це точно виглядатиме, поки що дуже неясно
Зазначається, що ураган знаходився у центральній частині Атлантичного океану, приблизно за 2 тис. км на північний-сході від Північних Левардських островів, а максимальна швидкість вітру досягала 185 км на годину.
Очікується, що ураган насуватиметься на Францію.
Нагадаємо
Губернатор Флориди оголосив надзвичайний стан у 35 округах через загрозу тропічного шторму "Мілтон". Шторм рухається через Мексиканську затоку з максимальною швидкістю вітру 75 км/год, очікується посилення до урагану 3 категорії.