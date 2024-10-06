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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ураган Кирк приближается к Европе: Германии грозит мощный шторм

Ураган Кирк приближается к Европе: Германии грозит мощный шторм

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6 октября 2024, 12:12  •  3650 просмотра

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Ураган Кирк движется через Атлантику в Западную и Центральную Европу. Ожидается, что он достигнет континента в середине или в конце следующей недели, потенциально угрожая Германии и Франции.

На Германию катится мощный шторм: ураган Кирк движется через Атлантику в сторону Западной и Центральной Европы. Он прибудет в Европу примерно в середине или в конце следующей недели. Об этом сообщает издание SPIEGEL, передает УНН.

Детали

На Германию катится мощный шторм: ураган Кирк движется через Атлантику в сторону Западной и Центральной Европы. Он прибудет в Европу примерно в середине или в конце следующей недели - как внетропический минимум. Как это точно будет выглядеть, пока что очень неясно

 - сообщает издание.

Отмечается, что ураган находился в центральной части Атлантического океана, примерно в 2 тыс. км к северо-востоку от Северных Левардских островов, а максимальная скорость ветра достигала 185 км в час.

Ожидается, что ураган будет надвигаться на Францию.

Напомним,

Губернатор Флориды объявил чрезвычайное положение в 35 округах из-за угрозы тропического шторма «Милтон». Шторм движется через Мексиканский залив с максимальной скоростью ветра 75 км/ч, ожидается усиление до урагана 3 категории.

Павел Башинский

Павел Башинский

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