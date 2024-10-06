Після урагану "Хелен": у Флориді оголошено надзвичайний стан через шторм Мілтон

Громади Флориди закликають підготуватися до потенційного урагану 3 категорії, оскільки шторм "Мілтон", швидко рухається через Мексиканську затоку.

Пише УНН із посиланням на CNN.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс оголосив у суботу надзвичайний стан у 35 округах через загрозу тропічного шторму "Мілтон". Як повідомляє Національний центр ураганів в Маямі, тропічний шторм "Мілтон" рухається з максимальною швидкістю вітру 75 км/год, і наразі знаходиться приблизно у 585 км від Прогресо (місто в Мексиці, штат Юкатан).

Оскільки багато з цих округів все ще відновлюються після урагану "Хелен", ДеСантіс також попросив Управління з надзвичайних ситуацій Флориди і Департамент транспорту Флориди координувати всі наявні ресурси і персонал для надання допомоги місцевим громадам у прискореному прибиранні завалів.

Ми продовжимо задіювати ресурси штату для підготовки до ефективних пошуково-рятувальних операцій, відновлення електропостачання та розчищення доріг - написав республіканський губернатор.

Про тропічний шторм "Мілтон" також повідомило національне метеорологічне агентство NWS: "очікується, що в середині наступного тижня він перетвориться на сильний ураган у міру просування до Флориди".

Нагадаємо

Ураган Хелен категорії 4 вдарив по Флориді з вітрами до 225 км/год.

Ураган "Хелен" ослаб до тропічного шторму після удару по Флориді