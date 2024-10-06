После урагана «Хелен»: во Флориде объявлено чрезвычайное положение из-за шторма Милтон
Киев • УНН
Губернатор Флориды объявил чрезвычайное положение в 35 округах из-за угрозы тропического шторма «Милтон». Шторм движется через Мексиканский залив с максимальной скоростью ветра 75 км/ч, ожидается усиление до урагана 3 категории.
Общины Флориды призывают подготовиться к потенциальному урагану 3 категории, поскольку шторм «Милтон», быстро движется через Мексиканский залив.
Пишет УНН со ссылкой на CNN.
Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил в субботу чрезвычайное положение в 35 округах из-за угрозы тропического шторма «Милтон». Как сообщает Национальный центр ураганов в Майами, тропический шторм «Милтон» движется с максимальной скоростью ветра 75 км/ч, и сейчас находится примерно в 585 км от Прогресо (город в Мексике, штат Юкатан).
Поскольку многие из этих округов все еще восстанавливаются после урагана «Хелен», ДеСантис также попросил Управление по чрезвычайным ситуациям Флориды и Департамент транспорта Флориды координировать все имеющиеся ресурсы и персонал для оказания помощи местным общинам в ускоренной уборке завалов.
Мы продолжим задействовать ресурсы штата для подготовки к эффективным поисково-спасательным операциям, восстановлению электроснабжения и расчистке дорог
Напомним,
Ураган Хелен категории 4 ударил по Флориде с ветрами до 225 км/ч.
Ураган "Хелен" ослаб до тропического шторма после удара по Флориде27 сентября 2024, 11:50 • 13136 просмотров