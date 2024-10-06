После урагана «Хелен»: во Флориде объявлено чрезвычайное положение из-за шторма Милтон

ukenru
Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  133078 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  148557 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  149445 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  147621 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  117664 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  105310 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  122806 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123825 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124116 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124449 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Верховный суд Бразилии утверждает, что компания Илона Маска Х заплатила штрафы не тому банку

Верховный суд Бразилии утверждает, что компания Илона Маска Х заплатила штрафы не тому банку

  •  29205 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

  •  26013 просмотра
В Черном море россия удерживает два ракетоносителя с общим залпом до 8 «Калибров»

В Черном море россия удерживает два ракетоносителя с общим залпом до 8 «Калибров»

  •  20897 просмотра
Войска рф нанесли 396 ударов по 7 населенным пунктам Запорожья

Войска рф нанесли 396 ударов по 7 населенным пунктам Запорожья

  •  31849 просмотра
КГВА: ПВО уничтожила все беспилотники рф, которые атаковали столицу

КГВА: ПВО уничтожила все беспилотники рф, которые атаковали столицу

  •  35075 просмотра
публикации
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

4 октября 2024, 13:42  •  125880 просмотра
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

3 октября 2024, 14:36  •  143297 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  155407 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

3 октября 2024, 09:39  •  151176 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  159309 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

  •  26013 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

  •  43923 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  90501 просмотра
Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

5 октября 2024, 01:40  •  85642 просмотра
Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

4 октября 2024, 19:15  •  60155 просмотра
Актуальное
После урагана «Хелен»: во Флориде объявлено чрезвычайное положение из-за шторма Милтон

После урагана «Хелен»: во Флориде объявлено чрезвычайное положение из-за шторма Милтон

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 08:42  •  5717 просмотра

Read in English

Губернатор Флориды объявил чрезвычайное положение в 35 округах из-за угрозы тропического шторма «Милтон». Шторм движется через Мексиканский залив с максимальной скоростью ветра 75 км/ч, ожидается усиление до урагана 3 категории.

Общины Флориды призывают подготовиться к потенциальному урагану 3 категории, поскольку шторм «Милтон», быстро движется через Мексиканский залив.

Пишет УНН со ссылкой на CNN.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил в субботу чрезвычайное положение в 35 округах из-за угрозы тропического шторма «Милтон». Как сообщает Национальный центр ураганов в Майами, тропический шторм «Милтон» движется с максимальной скоростью ветра 75 км/ч, и сейчас  находится примерно в 585 км от Прогресо (город в Мексике, штат Юкатан).

Поскольку многие из этих округов все еще восстанавливаются после урагана «Хелен», ДеСантис также попросил Управление по чрезвычайным ситуациям Флориды и Департамент транспорта Флориды координировать все имеющиеся ресурсы и персонал для оказания помощи местным общинам в ускоренной уборке завалов.

Мы продолжим задействовать ресурсы штата для подготовки к эффективным поисково-спасательным операциям, восстановлению электроснабжения и расчистке дорог

- написал республиканский губернатор этого штата с юго-востока США Рон ДеСантис.

Напомним,

Ураган Хелен категории 4 ударил по Флориде с ветрами до 225 км/ч.

Ураган "Хелен" ослаб до тропического шторма после удара по Флориде27 сентября 2024, 11:50 • 13136 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира