После урагана «Хелен»: во Флориде объявлено чрезвычайное положение из-за шторма Милтон

Общины Флориды призывают подготовиться к потенциальному урагану 3 категории, поскольку шторм «Милтон», быстро движется через Мексиканский залив.

Пишет УНН со ссылкой на CNN.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил в субботу чрезвычайное положение в 35 округах из-за угрозы тропического шторма «Милтон». Как сообщает Национальный центр ураганов в Майами, тропический шторм «Милтон» движется с максимальной скоростью ветра 75 км/ч, и сейчас находится примерно в 585 км от Прогресо (город в Мексике, штат Юкатан).

Поскольку многие из этих округов все еще восстанавливаются после урагана «Хелен», ДеСантис также попросил Управление по чрезвычайным ситуациям Флориды и Департамент транспорта Флориды координировать все имеющиеся ресурсы и персонал для оказания помощи местным общинам в ускоренной уборке завалов.

Мы продолжим задействовать ресурсы штата для подготовки к эффективным поисково-спасательным операциям, восстановлению электроснабжения и расчистке дорог - написал республиканский губернатор этого штата с юго-востока США Рон ДеСантис.

Напомним,

Ураган Хелен категории 4 ударил по Флориде с ветрами до 225 км/ч.

Ураган "Хелен" ослаб до тропического шторма после удара по Флориде