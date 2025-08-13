$41.450.06
12 серпня, 17:43 • 17746 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 44670 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 35867 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 63570 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 37235 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 38994 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 106183 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 98202 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 96594 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 45797 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Упродовж доби армія рф завдала 529 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області: є постраждалий

Київ • УНН

 14 перегляди

Російські війська здійснили 529 обстрілів по 11 населених пунктах Запорізької області, одна людина поранена. Зафіксовано 22 повідомлення про руйнування будинків, квартир та автомобілів.

Упродовж доби армія рф завдала 529 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області: є постраждалий

російські війська за добу здійснили 529 обстрілів по 11 населених пунктах Запорізької області, постраждала одна людина. Про це інформує голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

68-річний чоловік отримав поранення під час атаки РФ Василівського району

- йдеться у дописі чиновника.

За словами Федорова, армія рф здійснила 6 авіаційних ударів по Приморському, Білогірʼю та Малинівці, а 381 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Біленьке, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 3 обстріли з РСЗВ накрили Малинівку та Новоданилівку, а 139 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 22 повідомлення про руйнування приватних будинків, квартир та автомобілів.

Нагадаємо

росія готує наступальні дії на Запорізькому, Покровському та Новопавлівському напрямках. Очікується перекидання до 30 тисяч військових з Курського напрямку, які будуть готові до вересня.  

рф атакувала Запорізьку область: одна жінка загинула, ще одна - поранена09.08.25, 15:37 • 4404 перегляди

Віта Зеленецька

