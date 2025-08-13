Упродовж доби армія рф завдала 529 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області: є постраждалий

російські війська за добу здійснили 529 обстрілів по 11 населених пунктах Запорізької області, постраждала одна людина. Про це інформує голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

68-річний чоловік отримав поранення під час атаки РФ Василівського району - йдеться у дописі чиновника.

За словами Федорова, армія рф здійснила 6 авіаційних ударів по Приморському, Білогірʼю та Малинівці, а 381 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Біленьке, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 3 обстріли з РСЗВ накрили Малинівку та Новоданилівку, а 139 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 22 повідомлення про руйнування приватних будинків, квартир та автомобілів.

Нагадаємо

росія готує наступальні дії на Запорізькому, Покровському та Новопавлівському напрямках. Очікується перекидання до 30 тисяч військових з Курського напрямку, які будуть готові до вересня.

