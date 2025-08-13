За сутки армия РФ нанесла 529 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области: есть пострадавший

$41.450.06
48.200.00
ukenru
12 августа, 17:43 • 17803 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 44763 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 35923 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 63674 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 37266 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 39006 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 106216 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 98204 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 96595 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 45799 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.3м/с
71%
756мм
Популярные новости
Малюк о ликвидации российского генерала Кириллова: более 4,5 тысячи раз давал команду использовать химоружие против ВСУ12 августа, 19:45 • 3456 просмотра
ВСУ отбили окраины Степногорска, враг продвинулся на Донетчине - DeepStatePhoto12 августа, 21:16 • 6516 просмотра
Минобороны РФ обвиняет Украину в «подготовке провокации» для срыва встречи Трампа и Путина12 августа, 22:43 • 6522 просмотра
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненныхPhoto02:17 • 6830 просмотра
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto02:50 • 9544 просмотра
публикации
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 17804 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 16192 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 44766 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto12 августа, 13:48 • 63677 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12 августа, 12:25 • 106219 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Марко Рубио
Никушор Дан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 9942 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 18411 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 89589 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 51553 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 208627 просмотра
Актуальное
Ту-95
Туполев Ту-22М
Ту-160
Ил-78
Lockheed Martin F-35 Lightning II

За сутки армия РФ нанесла 529 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области: есть пострадавший

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Российские войска совершили 529 обстрелов по 11 населенным пунктам Запорожской области, один человек ранен. Зафиксировано 22 сообщения о разрушении домов, квартир и автомобилей.

За сутки армия РФ нанесла 529 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области: есть пострадавший

российские войска за сутки совершили 529 обстрелов по 11 населенным пунктам Запорожской области, пострадал один человек. Об этом информирует глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

68-летний мужчина получил ранения во время атаки РФ Васильевского района

- говорится в сообщении чиновника.

По словам Федорова, армия РФ совершила 6 авиационных ударов по Приморскому, Белогорью и Малиновке, а 381 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Беленькое, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.

Также 3 обстрела из РСЗО накрыли Малиновку и Новоданиловку, а 139 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Кроме того, поступило 22 сообщения о разрушении частных домов, квартир и автомобилей.

Напомним

Россия готовит наступательные действия на Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях. Ожидается переброска до 30 тысяч военных с Курского направления, которые будут готовы к сентябрю.

рф атаковала Запорожскую область: одна женщина погибла, еще одна – ранена09.08.25, 15:37 • 4404 просмотра

Вита Зеленецкая

Война
Курская область
Запорожская область