За сутки армия РФ нанесла 529 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области: есть пострадавший

российские войска за сутки совершили 529 обстрелов по 11 населенным пунктам Запорожской области, пострадал один человек. Об этом информирует глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

68-летний мужчина получил ранения во время атаки РФ Васильевского района - говорится в сообщении чиновника.

По словам Федорова, армия РФ совершила 6 авиационных ударов по Приморскому, Белогорью и Малиновке, а 381 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Беленькое, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.

Также 3 обстрела из РСЗО накрыли Малиновку и Новоданиловку, а 139 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Кроме того, поступило 22 сообщения о разрушении частных домов, квартир и автомобилей.

Напомним

Россия готовит наступательные действия на Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях. Ожидается переброска до 30 тысяч военных с Курского направления, которые будут готовы к сентябрю.

