За сутки армия РФ нанесла 529 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области: есть пострадавший
Киев • УНН
Российские войска совершили 529 обстрелов по 11 населенным пунктам Запорожской области, один человек ранен. Зафиксировано 22 сообщения о разрушении домов, квартир и автомобилей.
российские войска за сутки совершили 529 обстрелов по 11 населенным пунктам Запорожской области, пострадал один человек. Об этом информирует глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
68-летний мужчина получил ранения во время атаки РФ Васильевского района
По словам Федорова, армия РФ совершила 6 авиационных ударов по Приморскому, Белогорью и Малиновке, а 381 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Беленькое, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.
Также 3 обстрела из РСЗО накрыли Малиновку и Новоданиловку, а 139 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
Кроме того, поступило 22 сообщения о разрушении частных домов, квартир и автомобилей.
Напомним
Россия готовит наступательные действия на Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях. Ожидается переброска до 30 тысяч военных с Курского направления, которые будут готовы к сентябрю.
