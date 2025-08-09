рф атаковала Запорожскую область: одна женщина погибла, еще одна – ранена
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Запорожскую область погибла 61-летняя женщина в Васильевском районе. В Пологовском районе 68-летняя женщина получила ранения от удара FPV-дрона.
Армия рф совершила атаку на Запорожскую область, попали по жилой застройке, погибла 61-летняя женщина. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Один человек погиб из-за вражеской атаки на Васильевский район. Россияне нанесли удар по Степногорской общине.
По его словам, попали по жилой застройке. Разрушен частный дом. На собственном подворье погибла 61-летняя женщина.
Добавим
Кроме того, как сообщил глава ОВА, 68-летняя женщина была ранена в результате вражеской атаки на Пологовский район.
Российский FPV-дрон попал по территории частного домовладения в Гуляйполе. В результате удара женщина ранена. Она получает всю необходимую медицинскую помощь.