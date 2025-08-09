$41.460.00
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
9 серпня, 06:10
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна
Ексклюзив
8 серпня, 13:00
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов'язаним
8 серпня, 10:49
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
рф атакувала Запорізьку область: одна жінка загинула, ще одна - поранена

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Запорізьку область загинула 61-річна жінка у Василівському районі. У Пологівському районі 68-річна жінка отримала поранення від удару FPV-дрона.

рф атакувала Запорізьку область: одна жінка загинула, ще одна - поранена

Армія рф здійснила атаку на Запорізьку область, поцілили по житловій забудові, загинула 61-річна жінка. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Одна людина загинула через ворожу атаку на Василівський район. Росіяни завдали удару по Степногірській громаді 

- повідомив Федоров.

За його словами, поцілили по житловій забудові. Зруйнований приватний будинок. На власному подвірʼї загинула 61-річна жінка.

Авіаудар рф по Запорізькому району: 2 загиблих, 12 поранених06.08.25, 08:19 • 2611 переглядiв

Додамо

Крім того, як повідомив голова ОВА, 68-річна жінка була поранена внаслідок ворожої атаки на Пологівський район.

російский fpv-дрон поцілив по території приватного домоволодіння у Гуляйполі. Внаслідок удару жінку поранено. Вона отримує всю необхідну медичну допомогу 

- додав Федоров.

Антоніна Туманова

Війна
Запорізька область
Гуляйполе