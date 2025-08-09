рф атакувала Запорізьку область: одна жінка загинула, ще одна - поранена
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Запорізьку область загинула 61-річна жінка у Василівському районі. У Пологівському районі 68-річна жінка отримала поранення від удару FPV-дрона.
Армія рф здійснила атаку на Запорізьку область, поцілили по житловій забудові, загинула 61-річна жінка. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Одна людина загинула через ворожу атаку на Василівський район. Росіяни завдали удару по Степногірській громаді
За його словами, поцілили по житловій забудові. Зруйнований приватний будинок. На власному подвірʼї загинула 61-річна жінка.
Авіаудар рф по Запорізькому району: 2 загиблих, 12 поранених06.08.25, 08:19 • 2611 переглядiв
Додамо
Крім того, як повідомив голова ОВА, 68-річна жінка була поранена внаслідок ворожої атаки на Пологівський район.
російский fpv-дрон поцілив по території приватного домоволодіння у Гуляйполі. Внаслідок удару жінку поранено. Вона отримує всю необхідну медичну допомогу