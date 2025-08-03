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Уночі Сили ППО знищили 60 ворожих БПЛА та російську ракету

Київ • УНН

 • 38 перегляди

У ніч на 3 серпня росія атакувала Україну 83 засобами повітряного нападу. Сили оборони збили 60 "Шахедів" та одну "Іскандер-М" ракету.

Уночі Сили ППО знищили 60 ворожих БПЛА та російську ракету

У ніч на 3 серпня росія атакувала українські міста 76-ма БпЛА, 1 балістичною ракетою та 1 крилатою ракетою Х-22, а також зенітними КР С-300/С-400. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

Деталі

У ніч на 3 серпня (із 19.00 2 червня) противник атакував 83-ма засобами повітряного нападу:

  • 76 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, рф;
    • 1 балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл. – рф;
      • 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл.;
        • 1 крилатою ракетою Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

          Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

          За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 повітряну ціль:

          • 60 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
            • 1 балістичну ракету Іскандер-М.

              Зафіксовано влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих (уламки) у 2 локаціях.

              На фронті зафіксовано 138 боєзіткнень, ворог посилює атаки на шести напрямках - Генштаб03.08.25, 09:16 • 882 перегляди

              Ольга Розгон

              Війна
              Повітряні сили Збройних сил України
              С-400
              Шахед-136
              Іскандер (ОТРК)
              С-300
              Україна