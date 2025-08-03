Ночью Силы ПВО уничтожили 60 вражеских БПЛА и российскую ракету

В ночь на 3 августа россия атаковала украинские города 76 БпЛА, 1 баллистической ракетой и 1 крылатой ракетой Х-22, а также зенитными КР С-300/С-400. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 3 августа (с 19.00 2 июня) противник атаковал 83 средствами воздушного нападения:

76 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Шаталово, Курск, Миллерово, РФ;

1 баллистической ракетой Искандер-М из Брянской обл. – РФ;

5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Курской обл.;

1 крылатой ракетой Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 61 воздушную цель:

60 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

1 баллистическую ракету Искандер-М.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 16 БпЛА в 8 локациях, падение сбитых (обломки) в 2 локациях.

На фронте зафиксировано 138 боестолкновений, враг усиливает атаки на шести направлениях - Генштаб