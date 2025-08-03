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На фронте зафиксировано 138 боестолкновений, враг усиливает атаки на шести направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

За прошедшие сутки произошло 138 боевых столкновений, враг нанес три ракетных и 67 авиационных ударов. Силы обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава и пять артиллерийских средств противника.

На фронте зафиксировано 138 боестолкновений, враг усиливает атаки на шести направлениях - Генштаб

На фронте за прошедшие сутки произошло 138 боевых столкновений. Самая сложная ситуация на нескольких направлениях. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Вчера противник нанес три ракетных и 67 авиационных ударов, применил семь ракет и сбросил 140 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 5642 обстрела, в том числе 96 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4482 дрона-камикадзе.

- говорится в сообщении.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности, по районам населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка, Григоровка, Речное, Веселянка Запорожской области; Херсон и Львово Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, одну радиолокационную станцию и пять артиллерийских средств противника.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 20 атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 15 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 24 управляемые авиационные бомбы и совершил 279 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Волчанские Хутора и Красное Первое.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Григоровка, Серебрянка и в сторону населенных пунктов Чернещина, Среднее, Шандриголово.

На Краматорском направлении оккупанты один раз безуспешно атаковали в районе Новомарково.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Яблоновка, Щербиновка и в направлении Иванополья и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов: Полтавка, Попов Яр, Владимировка, Красный Лиман, Никаноровка, Котлино, Миролюбовка, Новоекономическое, Сухецкое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверово, Удачное, Зеленый Кут, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 12 атак в районах населенных пунктов: Малеевка, Воскресенка, Новополь, Темировка, Толстой, Мирное, Зеленое Поле и в направлении населенного пункта Филиал.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку в районе Антоновского моста.

На Северском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В войне против Украины РФ потеряла еще 920 солдат - Генштаб ВСУ03.08.25, 08:19 • 1392 просмотра

Ольга Розгон

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