В войне против Украины РФ потеряла еще 920 солдат - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
2 августа российские оккупационные силы потеряли 920 военных, 2 ББМ и 43 артиллерийские системы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.25 составляют более 1 миллиона личного состава.
За прошедшие сутки, 2 августа, российские оккупационные силы потеряли в Украине 920 своих военных, 2 ББМ и 43 артиллерийские системы. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1056130 (+920) человек ликвидировано
- танков ‒ 11068 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 23071 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 31025 (+43)
- РСЗО ‒ 1452 (0)
- средства ПВО ‒ 1203 (0)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 49374 (+178)
- крылатые ракеты ‒ 3552 (+1)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 57159 (+135)
- специальная техника ‒ 3935 (0)
Данные уточняются.
Напомним
В субботу, 2 августа, на фронте произошло 104 боевых столкновения.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о самой сложной ситуации на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг применяет тактику "тотального просачивания", но диверсионные группы обезвреживаются.
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