В войне против Украины РФ потеряла еще 920 солдат - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 2 августа, российские оккупационные силы потеряли в Украине 920 своих военных, 2 ББМ и 43 артиллерийские системы. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1056130 (+920) человек ликвидировано

танков ‒ 11068 (0)

боевых бронированных машин ‒ 23071 (+2)

артиллерийских систем ‒ 31025 (+43)

РСЗО ‒ 1452 (0)

средства ПВО ‒ 1203 (0)

самолетов ‒ 421 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 49374 (+178)

крылатые ракеты ‒ 3552 (+1)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 57159 (+135)

специальная техника ‒ 3935 (0)

Данные уточняются.

Напомним

В субботу, 2 августа, на фронте произошло 104 боевых столкновения.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о самой сложной ситуации на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг применяет тактику "тотального просачивания", но диверсионные группы обезвреживаются.

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