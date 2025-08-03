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В войне против Украины РФ потеряла еще 920 солдат - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 402 просмотра

2 августа российские оккупационные силы потеряли 920 военных, 2 ББМ и 43 артиллерийские системы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.25 составляют более 1 миллиона личного состава.

В войне против Украины РФ потеряла еще 920 солдат - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 2 августа, российские оккупационные силы потеряли в Украине 920 своих военных, 2 ББМ и 43 артиллерийские системы. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1056130 (+920) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11068 (0)
      • боевых бронированных машин ‒ 23071 (+2)
        • артиллерийских систем ‒ 31025 (+43)
          • РСЗО ‒ 1452 (0)
            • средства ПВО ‒ 1203 (0)
              • самолетов ‒ 421 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 49374 (+178)
                    • крылатые ракеты ‒ 3552 (+1)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 57159 (+135)
                            • специальная техника ‒ 3935 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              В субботу, 2 августа, на фронте произошло 104 боевых столкновения.

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о самой сложной ситуации на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг применяет тактику "тотального просачивания", но диверсионные группы обезвреживаются.

                              РФ не заинтересована в компромиссе без капитуляции Украины - ISW03.08.25, 06:28 • 4094 просмотра

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Александр Сырский
                              Украина