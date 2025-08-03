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У війні проти України рф втратила ще 920 солдатів - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 42 перегляди

2 серпня російські окупаційні сили втратили 920 військових, 2 ББМ та 43 артилерійські системи. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.25 становлять понад 1 мільйон особового складу.

У війні проти України рф втратила ще 920 солдатів - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 2 серпня російські окупаційні сили втратили в Україні 920 своїх військових, 2 ББМ та 43 артилерійські системи. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1056130 (+920) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11068 (0)
      • бойових броньованих машин ‒ 23071 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 31025 (+43)
          • РСЗВ ‒ 1452 (0)
            • засоби ППО ‒ 1203 (0)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 49374 (+178)
                    • крилаті ракети ‒ 3552 (+1)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 57159 (+135)
                            • спеціальна техніка ‒ 3935 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              У суботу, 2 серпня на фронті відбулося 104 бойових зіткнення. 

                              Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про найскладнішу ситуацію на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог застосовує тактику "тотального просочування", але диверсійні групи знешкоджуються.  

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