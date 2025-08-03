У війні проти України рф втратила ще 920 солдатів - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 2 серпня російські окупаційні сили втратили в Україні 920 своїх військових, 2 ББМ та 43 артилерійські системи. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1056130 (+920) осіб ліквідовано

танків ‒ 11068 (0)

бойових броньованих машин ‒ 23071 (+2)

артилерійських систем ‒ 31025 (+43)

РСЗВ ‒ 1452 (0)

засоби ППО ‒ 1203 (0)

літаків ‒ 421 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 49374 (+178)

крилаті ракети ‒ 3552 (+1)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 57159 (+135)

спеціальна техніка ‒ 3935 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

У суботу, 2 серпня на фронті відбулося 104 бойових зіткнення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про найскладнішу ситуацію на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог застосовує тактику "тотального просочування", але диверсійні групи знешкоджуються.

рф не зацікавлена в компромісі без капітуляції України - ISW