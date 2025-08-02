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The New York Times

Від початку доби на фронті відбулося 104 боєзіткнення: найбільше на Лиманському та Покровському напрямках

Київ • УНН

 • 702 перегляди

2 серпня на фронті відбулося 104 бойових зіткнення. Українські воїни на Покровському напрямку знешкодили 111 окупантів та знищили антену управління БпЛА.

Від початку доби на фронті відбулося 104 боєзіткнення: найбільше на Лиманському та Покровському напрямках

На фронті від початку доби 2 серпня відбулося 104 бойових зіткнення. Українські воїни на Покровському напрямку знешкодили 111 окупантів, а також знищили антену управління БпЛА та іншу техніку рф. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України у своєму вечірньому зведенні від 02.08.2025 року, передає УНН

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, від початку цієї доби на російсько-українському фронті зафіксовано 104 боєзіткнення.

Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 79 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1374 дрони-камікадзе та здійснили 3865 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

- йдеться у звіті.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 18 атак росіян, ще два боєзіткнення тривають. Від початку доби противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 20 керованих авіаційних бомб та здійснив 250 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Григорівка та в бік населених пунктів Чернещина, Середнє, Шандриголове. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано одне боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись у напрямку населеного пункту Новомаркове.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Яблунівка, Щербинівка та в напрямку Іванопілля й Степанівки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 28 разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Володимирівка, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Новоукраїнка. Два боєзіткнення ще тривають.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 111 окупантів, з них 75 – безповоротно. Також знищено один автомобіль, шість мотоциклів, три безпілотні літальні апарати, дві гармати, антену управління БпЛА та пошкоджено три гармати й один автомобіль окупантів

- звітує Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував у районах населених пунктів Маліївка, Воскресенка, Новопіль, Толстой, Мирне, Зелене Поле та в напрямку населеного пункту Філія. Одна ворожа атака триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку противник скинув авіабомбу в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку авіаударів зазнали Львове та Херсон.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про найскладнішу ситуацію на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог застосовує тактику "тотального просочування", але диверсійні групи знешкоджуються.

путін ще у 1994 році претендував на Крим та схід України - архів МЗС Німеччини 01.08.25, 01:38 • 69746 переглядiв

Віта Зеленецька

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