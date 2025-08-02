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С начала суток на фронте произошло 104 боестолкновения: больше всего на Лиманском и Покровском направлениях

Киев • УНН

 • 38 просмотра

2 августа на фронте произошло 104 боевых столкновения. Украинские воины на Покровском направлении обезвредили 111 оккупантов и уничтожили антенну управления БпЛА.

С начала суток на фронте произошло 104 боестолкновения: больше всего на Лиманском и Покровском направлениях

С начала суток 2 августа на фронте произошло 104 боевых столкновения. Украинские воины на Покровском направлении обезвредили 111 оккупантов, а также уничтожили антенну управления БпЛА и другую технику РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в своей вечерней сводке от 02.08.2025 года, передает УНН

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, с начала этих суток на российско-украинском фронте зафиксировано 104 боестолкновения.

Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 79 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1374 дрона-камикадзе и совершили 3865 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам

- говорится в отчете.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 18 атак россиян, еще два боестолкновения продолжаются. С начала суток противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 20 управляемых авиационных бомб и совершил 250 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Купянском направлении противник совершил четыре наступательных действия в районах населенных пунктов Купянск, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Григоровка и в сторону населенных пунктов Чернещина, Среднее, Шандриголово. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано одно боестолкновение. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенного пункта Новомарково.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Яблоновка, Щербиновка и в направлении Иванополья и Степановки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении захватнические подразделения 28 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Владимировка, Заповедное, Миролюбовка, Новоекономическое, Сухецкое, Родинское, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Зверово, Удачное, Зеленый Кут, Новоукраинка. Два боестолкновения еще продолжаются.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 111 оккупантов, из них 75 – безвозвратно. Также уничтожен один автомобиль, шесть мотоциклов, три беспилотных летательных аппарата, две пушки, антенна управления БпЛА и повреждены три пушки и один автомобиль оккупантов

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Малиевка, Воскресенка, Новополь, Толстой, Мирное, Зеленое Поле и в направлении населенного пункта Филиал. Одна вражеская атака продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогорье.

На Ореховском направлении противник сбросил авиабомбу в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении авиаудары были нанесены по Львову и Херсону.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о самой сложной ситуации на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг применяет тактику "тотального просачивания", но диверсионные группы обезвреживаются.

Путин претендовал на Крым и восток Украины еще в 1994 году – архив МИД Германии01.08.25, 01:38 • 69585 просмотров

Вита Зеленецкая

Война
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Александр Сырский
Украина
Херсон
Купянск