"Тотальне просочування" і диверсії в тилу: Сирський пояснив тактику росіян у Покровську

Найскладніша ситуація зараз - на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог активізував бойові дії, шукає слабкі місця в обороні та застосовує тактику "тотального просочування", зокрема намагаючись проникнути в Покровськ. Диверсійні групи противника успішно знешкоджуються. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський, передає УНН.

За словами головкома, найбільш складна ситуація зараз на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог нарощує зусилля для захоплення ключових агломерацій, шукають слабкі місця в обороні та одночасно штурмують на кількох напрямках.

При цьому росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу. У такий спосіб вони намагаються заходити зокрема в Покровськ. Втім, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються