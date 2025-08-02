"Тотальне просочування" і диверсії в тилу: Сирський пояснив тактику росіян у Покровську
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про найскладнішу ситуацію на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог застосовує тактику "тотального просочування", але диверсійні групи знешкоджуються.
Найскладніша ситуація зараз - на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог активізував бойові дії, шукає слабкі місця в обороні та застосовує тактику "тотального просочування", зокрема намагаючись проникнути в Покровськ. Диверсійні групи противника успішно знешкоджуються. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський, передає УНН.
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За словами головкома, найбільш складна ситуація зараз на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог нарощує зусилля для захоплення ключових агломерацій, шукають слабкі місця в обороні та одночасно штурмують на кількох напрямках.
При цьому росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу. У такий спосіб вони намагаються заходити зокрема в Покровськ. Втім, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються
Він також додав, що для ефективної протидії ДРГ застосовують протидиверсійні резерви. І підкреслив, що різного роду фортифікації мають будуватися швидше.
"Обговорив із командирами на місцях питання посилення стійкості оборони, інженерного обладнання позицій, мінно-вибухових і невибухових загороджень, інших фортифікаційних споруд, антидронових тунелів. Така робота ведеться, проте має бути активнішою, ширшою та комплексною. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач та вирішення на місці проблемних питань", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо
Президент Зеленський повідомив про найбільшу інтенсивність боїв біля Покровська та Добропілля. Він також спростував російські заяви про захоплення Часового Яру, назвавши їх дезінформацією.
50 боєзіткнень на фронті 2 серпня: ЗСУ відбили атаки ворога на різних напрямках - Генштаб02.08.25, 17:15 • 2692 перегляди