"Тотальное просачивание" и диверсии в тылу: Сырский объяснил тактику россиян в Покровске

Самая сложная ситуация сейчас – на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг активизировал боевые действия, ищет слабые места в обороне и применяет тактику "тотального просачивания", в частности пытаясь проникнуть в Покровск. Диверсионные группы противника успешно обезвреживаются. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Александр Сырский, передает УНН.

По словам главкома, наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг наращивает усилия для захвата ключевых агломераций, ищет слабые места в обороне и одновременно штурмует на нескольких направлениях.

При этом россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу. Таким образом они пытаются заходить в частности в Покровск. Впрочем, российские диверсионные и малые пехотные группы обезвреживаются