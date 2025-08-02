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"Тотальное просачивание" и диверсии в тылу: Сырский объяснил тактику россиян в Покровске

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о сложнейшей ситуации на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг применяет тактику "тотального просачивания", но диверсионные группы обезвреживаются.

"Тотальное просачивание" и диверсии в тылу: Сырский объяснил тактику россиян в Покровске

Самая сложная ситуация сейчас – на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг активизировал боевые действия, ищет слабые места в обороне и применяет тактику "тотального просачивания", в частности пытаясь проникнуть в Покровск. Диверсионные группы противника успешно обезвреживаются. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Александр Сырский, передает УНН.

Детали

По словам главкома, наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг наращивает усилия для захвата ключевых агломераций, ищет слабые места в обороне и одновременно штурмует на нескольких направлениях.

При этом россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу. Таким образом они пытаются заходить в частности в Покровск. Впрочем, российские диверсионные и малые пехотные группы обезвреживаются

- говорится в сообщении Сырского.

Он также добавил, что для эффективного противодействия ДРГ применяют противодиверсионные резервы. И подчеркнул, что разного рода фортификации должны строиться быстрее.

"Обсудил с командирами на местах вопросы усиления устойчивости обороны, инженерного оборудования позиций, минно-взрывных и невзрывных заграждений, других фортификационных сооружений, антидроновых тоннелей. Такая работа ведется, однако должна быть активнее, шире и комплекснее. Отдал распоряжения, необходимые для эффективного выполнения оборонных задач и решения на месте проблемных вопросов", - отметил Главнокомандующий ВСУ.

Напомним

Президент Зеленский сообщил о наибольшей интенсивности боев возле Покровска и Доброполья. Он также опроверг российские заявления о захвате Часового Яра, назвав их дезинформацией.

50 боестолкновений на фронте 2 августа: ВСУ отбили атаки врага на разных направлениях - Генштаб02.08.25, 17:15 • 2692 просмотра

Вита Зеленецкая

Война
Покровск
Вооруженные силы Украины
Часов Яр
Александр Сырский
Владимир Зеленский