"Тотальное просачивание" и диверсии в тылу: Сырский объяснил тактику россиян в Покровске
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о сложнейшей ситуации на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг применяет тактику "тотального просачивания", но диверсионные группы обезвреживаются.
Самая сложная ситуация сейчас – на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг активизировал боевые действия, ищет слабые места в обороне и применяет тактику "тотального просачивания", в частности пытаясь проникнуть в Покровск. Диверсионные группы противника успешно обезвреживаются. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Александр Сырский, передает УНН.
Детали
По словам главкома, наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг наращивает усилия для захвата ключевых агломераций, ищет слабые места в обороне и одновременно штурмует на нескольких направлениях.
При этом россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу. Таким образом они пытаются заходить в частности в Покровск. Впрочем, российские диверсионные и малые пехотные группы обезвреживаются
Он также добавил, что для эффективного противодействия ДРГ применяют противодиверсионные резервы. И подчеркнул, что разного рода фортификации должны строиться быстрее.
"Обсудил с командирами на местах вопросы усиления устойчивости обороны, инженерного оборудования позиций, минно-взрывных и невзрывных заграждений, других фортификационных сооружений, антидроновых тоннелей. Такая работа ведется, однако должна быть активнее, шире и комплекснее. Отдал распоряжения, необходимые для эффективного выполнения оборонных задач и решения на месте проблемных вопросов", - отметил Главнокомандующий ВСУ.
Напомним
Президент Зеленский сообщил о наибольшей интенсивности боев возле Покровска и Доброполья. Он также опроверг российские заявления о захвате Часового Яра, назвав их дезинформацией.
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