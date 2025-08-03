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На фронті зафіксовано 138 боєзіткнень, ворог посилює атаки на шести напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Протягом минулої доби відбулось 138 бойових зіткнень, ворог завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів. Сили оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу та п’ять артилерійських засобів противника.

На фронті зафіксовано 138 боєзіткнень, ворог посилює атаки на шести напрямках - Генштаб

На фронті протягом минулої доби відбулось 138 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на кількох напрямках. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Вчора противник завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував сім ракет та скинув 140 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5642 обстріли, зокрема 96 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4482 дрони-камікадзе

- йдеться у повідомленні.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Новоандріївка, Григорівка, Річне, Веселянка Запорізької області; Херсон та Львове Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, одну радіолокаційну станцію та п’ять артилерійських засобів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 20 атак росіян. Минулої доби противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби та здійснив 279 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Вовчанські Хутори та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Григорівка, Серебрянка та в бік населених пунктів Чернещина, Середнє, Шандриголове.

На Краматорському напрямку окупанти один раз безуспішно атакували у районі Новомаркового.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Яблунівка, Щербинівка та в напрямку Іванопілля й Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів: Полтавка, Попів Яр, Володимирівка, Красний Лиман, Никанорівка, Котлине, Миролюбівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 12 атак у районах населених пунктів: Маліївка, Воскресенка, Новопіль, Темирівка, Толстой, Мирне, Зелене Поле та в напрямку населеного пункту Філія.

Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку в районі Антонівського мосту.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У війні проти України рф втратила ще 920 солдатів - Генштаб ЗСУ03.08.25, 08:19 • 930 переглядiв

Ольга Розгон

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