Унікальний переїзд: будівля церкви вагою понад 600 тонн долає кілометри у Швеції

$41.260.08
48.170.13
ukenru
19 серпня, 12:26 • 39097 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 63530 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 60549 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 60133 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 39138 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 29109 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 95093 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 72245 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 85846 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103522 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
55%
749мм
Популярнi новини
"Сполучення більше нема": Сили оборони України знищили російський потяг з пальним на ЗапоріжжіPhoto19 серпня, 08:51 • 12693 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 40075 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 50334 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 46127 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto17:03 • 9858 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 63553 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 60572 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 46252 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 60153 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 50474 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Антоніу Кошта
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto17:03 • 9894 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 40189 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 110477 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 63474 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 119642 перегляди
Актуальне
Fox News
The Guardian
Друга світова війна
Instagram
Долар США

Унікальний переїзд: будівля церкви вагою понад 600 тонн долає кілометри у Швеції

Київ • УНН

 • 264 перегляди

У Кіруні, Швеція, 100-річна церква вагою понад 600 тонн переміщується на 5 кілометрів через ризик руйнування шахти. Проєкт, що планувався з 2023 року, триватиме два дні.

Унікальний переїзд: будівля церкви вагою понад 600 тонн долає кілометри у Швеції

Церква переноситься через ризик руйнування шахти, на якій вона розташована. Все це відбувається в Кіруні, найпівнічнішому місті Швеції.

Передає УНН із посиланням на DagensNaringsliv та Byggnads Arbecaren.

Деталі

Надзвичайна історична подія у Швеції. Після кількох років планування, у місті Кіруни розпочалося перенесення будівлі церкви до нового місцерозташування. Протягом двох днів 100-річна будівля, яка важить понад 600 тонн, транспортуватиметься по спеціально побудованій п'ятикілометровій дорозі.

Причина безпрецендентного переїзду будівлі:

Будівлю церкви переносять через ризик розтріскування в шахті, на якій вона стоїть.

Завдання виконується за принципом "під ключ" у співпраці між будівельною та гірничодобувною компаніями. Планування самого переїзду триває з 2023 року.

Але також є кілька факторів ризику , які можуть поставити під загрозу проєкт.

  • існує ризик пошкодження частини конструкції церкви, зокрема її великого вівтаря;
    • погодні умови під час подорожі - питання у тому, яким буде ґрунт.

      Отже слід врахувати ці проблеми під час транспортування.

      Загалом, контракт включає проектування, планування, будівництво дороги, фундаменту та різні інфраструктурні роботи. А ще - ремонт, встановлення обладнання в церкві та відновлення як маршруту переміщення, так і колишньої церковної ділянки. Задіяно 14 різних компаній, а будівельна компанія відповідає за управління проєктом.

      Нагадаємо

      Під час археологічних робіт на території давнього міста у Білій Церкві на Київщині виявили золотий скарб часів Гетьманщини з 12 золотих предметів загальною вагою близько 28 г. 

      Вісім унікальних книг 1830–1906 років, вивезених під час Другої світової війни, повернулися до Києва з Німеччини. Вони передані до державних бібліотечних фондів для науковців і громадськості.

      Ігор Тележніков

      КультураНовини Світу
      Друга світова війна
      Київська область
      Швеція
      Німеччина
      Біла Церква
      Київ