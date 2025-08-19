Унікальний переїзд: будівля церкви вагою понад 600 тонн долає кілометри у Швеції

Церква переноситься через ризик руйнування шахти, на якій вона розташована. Все це відбувається в Кіруні, найпівнічнішому місті Швеції.

Надзвичайна історична подія у Швеції. Після кількох років планування, у місті Кіруни розпочалося перенесення будівлі церкви до нового місцерозташування. Протягом двох днів 100-річна будівля, яка важить понад 600 тонн, транспортуватиметься по спеціально побудованій п'ятикілометровій дорозі.

Будівлю церкви переносять через ризик розтріскування в шахті, на якій вона стоїть.

Завдання виконується за принципом "під ключ" у співпраці між будівельною та гірничодобувною компаніями. Планування самого переїзду триває з 2023 року.

Але також є кілька факторів ризику , які можуть поставити під загрозу проєкт.

існує ризик пошкодження частини конструкції церкви, зокрема її великого вівтаря;

погодні умови під час подорожі - питання у тому, яким буде ґрунт.

Отже слід врахувати ці проблеми під час транспортування.

Загалом, контракт включає проектування, планування, будівництво дороги, фундаменту та різні інфраструктурні роботи. А ще - ремонт, встановлення обладнання в церкві та відновлення як маршруту переміщення, так і колишньої церковної ділянки. Задіяно 14 різних компаній, а будівельна компанія відповідає за управління проєктом.

