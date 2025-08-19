Уникальный переезд: здание церкви весом более 600 тонн преодолевает километры в Швеции
В Кируне, Швеция, 100-летняя церковь весом более 600 тонн перемещается на 5 километров из-за риска разрушения шахты. Проект, который планировался с 2023 года, продлится два дня.
Церковь переносится из-за риска разрушения шахты, на которой она расположена. Все это происходит в Кируне, самом северном городе Швеции.
Детали
Чрезвычайное историческое событие в Швеции. После нескольких лет планирования, в городе Кируна начался перенос здания церкви на новое месторасположение. В течение двух дней 100-летнее здание, которое весит более 600 тонн, будет транспортироваться по специально построенной пятикилометровой дороге.
Причина беспрецедентного переезда здания:
Здание церкви переносят из-за риска растрескивания в шахте, на которой оно стоит.
Задача выполняется по принципу "под ключ" в сотрудничестве между строительной и горнодобывающей компаниями. Планирование самого переезда длится с 2023 года.
Но также есть несколько факторов риска, которые могут поставить под угрозу проект.
- существует риск повреждения части конструкции церкви, в частности ее большого алтаря;
- погодные условия во время путешествия - вопрос в том, какой будет грунт.
Следовательно, следует учесть эти проблемы во время транспортировки.
В целом, контракт включает проектирование, планирование, строительство дороги, фундамента и различные инфраструктурные работы. А еще - ремонт, установка оборудования в церкви и восстановление как маршрута перемещения, так и бывшей церковной территории. Задействовано 14 различных компаний, а строительная компания отвечает за управление проектом.
