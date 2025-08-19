Уникальный переезд: здание церкви весом более 600 тонн преодолевает километры в Швеции

$41.260.08
48.170.13
ukenru
19 августа, 12:26 • 37496 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 61384 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 58488 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 58097 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 38090 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 28558 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 94762 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 72125 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 85758 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103486 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
55%
749мм
Популярные новости
"Сообщения больше нет": Силы обороны Украины уничтожили российский поезд с горючим в ЗапорожьеPhoto19 августа, 08:51 • 12505 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 38638 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 48555 просмотра
США депортировали первых украинских беженцев15:55 • 5908 просмотра
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto17:03 • 9324 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 61384 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 58488 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 58097 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 48557 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 38090 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Антониу Кошта
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Европа
Реклама
УНН Lite
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto17:03 • 9324 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 38638 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 109886 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 62954 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 119163 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Хранитель
Вторая мировая война
Instagram
Доллар США

Уникальный переезд: здание церкви весом более 600 тонн преодолевает километры в Швеции

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В Кируне, Швеция, 100-летняя церковь весом более 600 тонн перемещается на 5 километров из-за риска разрушения шахты. Проект, который планировался с 2023 года, продлится два дня.

Уникальный переезд: здание церкви весом более 600 тонн преодолевает километры в Швеции

Церковь переносится из-за риска разрушения шахты, на которой она расположена. Все это происходит в Кируне, самом северном городе Швеции.

Передает УНН со ссылкой на DagensNaringsliv и Byggnads Arbecaren.

Детали

Чрезвычайное историческое событие в Швеции. После нескольких лет планирования, в городе Кируна начался перенос здания церкви на новое месторасположение. В течение двух дней 100-летнее здание, которое весит более 600 тонн, будет транспортироваться по специально построенной пятикилометровой дороге.

Причина беспрецедентного переезда здания:

Здание церкви переносят из-за риска растрескивания в шахте, на которой оно стоит.

Задача выполняется по принципу "под ключ" в сотрудничестве между строительной и горнодобывающей компаниями. Планирование самого переезда длится с 2023 года.

Но также есть несколько факторов риска, которые могут поставить под угрозу проект.

  • существует риск повреждения части конструкции церкви, в частности ее большого алтаря;
    • погодные условия во время путешествия - вопрос в том, какой будет грунт.

      Следовательно, следует учесть эти проблемы во время транспортировки.

      В целом, контракт включает проектирование, планирование, строительство дороги, фундамента и различные инфраструктурные работы. А еще - ремонт, установка оборудования в церкви и восстановление как маршрута перемещения, так и бывшей церковной территории. Задействовано 14 различных компаний, а строительная компания отвечает за управление проектом.

      Напомним

      Во время археологических работ на территории древнего города в Белой Церкви на Киевщине обнаружили золотой клад времен Гетманщины из 12 золотых предметов общим весом около 28 г. 

      Восемь уникальных книг 1830–1906 годов, вывезенных во время Второй мировой войны, вернулись в Киев из Германии. Они переданы в государственные библиотечные фонды для ученых и общественности.

      Игорь Тележников

      КультураНовости Мира
      Вторая мировая война
      Киевская область
      Швеция
      Германия
      Белая Церковь
      Киев