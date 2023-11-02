Археологи у Білій Церкві знайшли "вкрай рідкісний" скарб часів Гетьманщини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Під час археологічних робіт на території давнього міста у Білій Церкві на Київщині виявили золотий скарб часів Гетьманщини з 12 золотих предметів загальною вагою близько 28 г. Про це повідомили в Інституті археології НАН України, пише УНН.
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"Справжньою науковою сенсацією став унікальний скарб золотих прикрас, знайдений в культурних нашаруваннях 17-18 ст. і, скоріше за все, пов'язаний з буремними історичними подіями часів Гетьманщини. Скарб складається з 12 золотих предметів загальною вагою близько 28 г та перламутрового бісеру, які були сховані у невеличкий керамічній посудині", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що скарб часів Гетьманщини - це вкрай рідкісна знахідка, яка має велике наукове та суспільне значення. Вона ілюструє значний розвиток матеріальної культури населення України, підкреслює високий рівень ювелірного мистецтва Козацької держави.
Усі знайдені предмети були передані на зберігання до фондів Археологічного музею ІА НАН України і в майбутньому будуть експонуватися.
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