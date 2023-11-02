Археологи в Белой Церкви нашли "крайне редкий" клад времен Гетманщины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Во время археологических работ на территории древнего города в Белой Церкви Киевской области обнаружили золотой клад времен Гетманщины из 12 золотых предметов общим весом около 28 г. Об этом сообщили в Институте археологии НАН Украины, пишет УНН.
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"Настоящей научной сенсацией стал уникальный клад золотых украшений, найденный в культурных наслоениях 17-18 вв. и, скорее всего, связанный с бурными историческими событиями времен Гетманщины. Клад состоит из 12 золотых предметов общим весом около 28 г и перламутрового бисера, которые были спрятаны в небольшой керамический сосуд", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что клад времен Гетманщины - это крайне редкая находка, которая имеет большое научное и общественное значение. Она иллюстрирует значительное развитие материальной культуры населения Украины, подчеркивает высокий уровень ювелирного искусства Казацкого государства.
Все найденные предметы были переданы на хранение в фонды Археологического музея ИА НАН Украины и в будущем будут экспонироваться.
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