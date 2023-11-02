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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Археологи в Белой Церкви нашли "крайне редкий" клад времен Гетманщины

Киев • УНН

 • 834344 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Во время археологических работ на территории древнего города в Белой Церкви Киевской области обнаружили золотой клад времен Гетманщины из 12 золотых предметов общим весом около 28 г. Об этом сообщили в Институте археологии НАН Украины, пишет УНН.

Археологи в Белой Церкви нашли "крайне редкий" клад времен Гетманщины

Цитата

"Настоящей научной сенсацией стал уникальный клад золотых украшений, найденный в культурных наслоениях 17-18 вв. и, скорее всего, связанный с бурными историческими событиями времен Гетманщины. Клад состоит из 12 золотых предметов общим весом около 28 г и перламутрового бисера, которые были спрятаны в небольшой керамический сосуд", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что клад времен Гетманщины - это крайне редкая находка, которая имеет большое научное и общественное значение. Она иллюстрирует значительное развитие материальной культуры населения Украины, подчеркивает высокий уровень ювелирного искусства Казацкого государства.

Все найденные предметы были переданы на хранение в фонды Археологического музея ИА НАН Украины и в будущем будут экспонироваться.

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