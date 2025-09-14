Укрзалізниця попереджає про значні перебої у русі потягів 14 вересня

Укрзалізниця (УЗ) попередила про значні перебої у руху потягів. Про це повідомляє УНН.

Зокрема, низка приміських потягів у неділю скасовано.

Щоб попередити ранкові ускладнення руху на ділянці, де трапилася надзвичайна ситуація, організовуємо тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі

Таким чином, у добу 14.09.25 призначаються приміські поїзди з зупинками Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка, Боярка:

Тим часом у Київській обласній військовій адміністрації уточнили, що у звʼязку з "надзвичайною подією" сталося пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі Київщини.

Було організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків - Перемишль до Києва: першу частину автобусом, решту згодом - потягом, що вирушив далі змінним маршрутом. Трьом жінкам надана медична допомога - гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці