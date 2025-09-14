$41.310.10
Ексклюзив
13 вересня, 14:03
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Укрзалізниця попереджає про значні перебої у русі потягів 14 вересня

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Укрзалізниця попередила про значні перебої у русі потягів 14 вересня через пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі. Низка приміських потягів скасована, а поїзди далекого сполучення курсуватимуть в об'їзд.

Укрзалізниця попереджає про значні перебої у русі потягів 14 вересня

Укрзалізниця (УЗ) попередила про значні перебої у руху потягів. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зокрема, низка приміських потягів у неділю скасовано.

Щоб попередити ранкові ускладнення руху на ділянці, де трапилася надзвичайна ситуація, організовуємо тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі

- йдеться у повідомленні УЗ.

Таким чином, у добу 14.09.25 призначаються приміські поїзди з зупинками Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка, Боярка:

  • №6101 Київ-Пас (приміський вокзал) – Боярка (відправлення 5:10, прибуття 5:40);
    • №6102 Боярка – Київ-Пас (прим) (відправлення 5:50, прибуття 6:20);
      • №6103 Київ-Пас (прим) – Боярка (відправлення 6:30, прибуття 7:00);
        • №6106 Боярка – Київ-Пас (прим) (відправлення 7:20 прибуття 7:50);
          • №6109 Київ-Пас (прим) – Боярка (відправлення 8:05, прибуття 8:35);
            • №6110 Боярка – Київ-Пас (прим) (відправлення 8:45, прибуття 9:15);
              • №6113 Київ-Пас (прим) – Боярка (відправлення 9:30, прибуття 10:00);
                • №6112 Боярка – Київ-Пас (прим) (відправлення 10:10, прибуття 10:40).

                  Тим часом у Київській обласній військовій адміністрації уточнили, що у звʼязку з "надзвичайною подією" сталося пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі Київщини.

                  Було організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків - Перемишль до Києва: першу частину автобусом, решту згодом - потягом, що вирушив далі змінним маршрутом. Трьом жінкам надана медична допомога - гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці

                  - йдеться у повідомленні КМВА.

                  "Також вказується, що на час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Це означає відхилення від графіка, втім залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі. ... Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації тривають та мають бути завершені у найближчий час", - додали у КМВА.

                  Нагадаємо

                  Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва внаслідок надзвичайної ситуації низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.

                  В "Укрзалізниці" підтвердили ураження загарбниками інфраструктури на Полтавщині, але додали - відновлення вже стартувало07.09.25, 12:40 • 8551 перегляд

                  Вадим Хлюдзинський

                  СуспільствоПодіїКиївська область
                  Київська область
                  Українська залізниця
                  Київ