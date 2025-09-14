Укрзалізниця попереджає про значні перебої у русі потягів 14 вересня
Київ • УНН
Укрзалізниця попередила про значні перебої у русі потягів 14 вересня через пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі. Низка приміських потягів скасована, а поїзди далекого сполучення курсуватимуть в об'їзд.
Укрзалізниця (УЗ) попередила про значні перебої у руху потягів. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Зокрема, низка приміських потягів у неділю скасовано.
Щоб попередити ранкові ускладнення руху на ділянці, де трапилася надзвичайна ситуація, організовуємо тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі
Таким чином, у добу 14.09.25 призначаються приміські поїзди з зупинками Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка, Боярка:
- №6101 Київ-Пас (приміський вокзал) – Боярка (відправлення 5:10, прибуття 5:40);
- №6102 Боярка – Київ-Пас (прим) (відправлення 5:50, прибуття 6:20);
- №6103 Київ-Пас (прим) – Боярка (відправлення 6:30, прибуття 7:00);
- №6106 Боярка – Київ-Пас (прим) (відправлення 7:20 прибуття 7:50);
- №6109 Київ-Пас (прим) – Боярка (відправлення 8:05, прибуття 8:35);
- №6110 Боярка – Київ-Пас (прим) (відправлення 8:45, прибуття 9:15);
- №6113 Київ-Пас (прим) – Боярка (відправлення 9:30, прибуття 10:00);
- №6112 Боярка – Київ-Пас (прим) (відправлення 10:10, прибуття 10:40).
Тим часом у Київській обласній військовій адміністрації уточнили, що у звʼязку з "надзвичайною подією" сталося пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі Київщини.
Було організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків - Перемишль до Києва: першу частину автобусом, решту згодом - потягом, що вирушив далі змінним маршрутом. Трьом жінкам надана медична допомога - гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці
"Також вказується, що на час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Це означає відхилення від графіка, втім залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі. ... Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації тривають та мають бути завершені у найближчий час", - додали у КМВА.
Нагадаємо
Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва внаслідок надзвичайної ситуації низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.
