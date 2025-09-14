Укрзалізниця предупреждает о значительных перебоях в движении поездов 14 сентября
Киев • УНН
Укрзалізниця предупредила о значительных перебоях в движении поездов 14 сентября из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе. Ряд пригородных поездов отменен, а поезда дальнего следования будут курсировать в объезд.
Укрзалізниця (УЗ) предупредила о значительных перебоях в движении поездов. Об этом сообщает УНН.
Подробности
В частности, ряд пригородных поездов в воскресенье отменен.
Чтобы предотвратить утренние осложнения движения на участке, где произошла чрезвычайная ситуация, организуем тактовое движение пригородных поездов до/из Боярки в течение всего воскресенья
Таким образом, в сутки 14.09.25 назначаются пригородные поезда с остановками Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое, Тарасовка, Боярка:
- №6101 Киев-Пасс (пригородный вокзал) – Боярка (отправление 5:10, прибытие 5:40);
- №6102 Боярка – Киев-Пасс (прим) (отправление 5:50, прибытие 6:20);
- №6103 Киев-Пасс (прим) – Боярка (отправление 6:30, прибытие 7:00);
- №6106 Боярка – Киев-Пасс (прим) (отправление 7:20 прибытие 7:50);
- №6109 Киев-Пасс (прим) – Боярка (отправление 8:05, прибытие 8:35);
- №6110 Боярка – Киев-Пасс (прим) (отправление 8:45, прибытие 9:15);
- №6113 Киев-Пасс (прим) – Боярка (отправление 9:30, прибытие 10:00);
- №6112 Боярка – Киев-Пасс (прим) (отправление 10:10, прибытие 10:40).
Тем временем в Киевской областной военной администрации уточнили, что в связи с "чрезвычайным происшествием" произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе Киевской области.
Был организован трансфер пассажиров поезда 73 Харьков - Перемышль в Киев: первую часть автобусом, остальную впоследствии - поездом, который отправился далее по измененному маршруту. Трем женщинам оказана медицинская помощь - острая реакция на стресс. Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде до столицы
"Также указывается, что на время восстановительных работ поезда дальнего следования будут курсировать в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень. Это означает отклонение от графика, однако железнодорожники ускоряют поезда и работают над всеми необходимыми стыковками в ручном режиме. ... Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время", - добавили в КГВА.
Напомним
Из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту.
