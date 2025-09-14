Укрзалізниця предупреждает о значительных перебоях в движении поездов 14 сентября

Укрзалізниця (УЗ) предупредила о значительных перебоях в движении поездов. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В частности, ряд пригородных поездов в воскресенье отменен.

Чтобы предотвратить утренние осложнения движения на участке, где произошла чрезвычайная ситуация, организуем тактовое движение пригородных поездов до/из Боярки в течение всего воскресенья - говорится в сообщении УЗ.

Таким образом, в сутки 14.09.25 назначаются пригородные поезда с остановками Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое, Тарасовка, Боярка:

№6101 Киев-Пасс (пригородный вокзал) – Боярка (отправление 5:10, прибытие 5:40);

№6102 Боярка – Киев-Пасс (прим) (отправление 5:50, прибытие 6:20);

№6103 Киев-Пасс (прим) – Боярка (отправление 6:30, прибытие 7:00);

№6106 Боярка – Киев-Пасс (прим) (отправление 7:20 прибытие 7:50);

№6109 Киев-Пасс (прим) – Боярка (отправление 8:05, прибытие 8:35);

№6110 Боярка – Киев-Пасс (прим) (отправление 8:45, прибытие 9:15);

№6113 Киев-Пасс (прим) – Боярка (отправление 9:30, прибытие 10:00);

№6112 Боярка – Киев-Пасс (прим) (отправление 10:10, прибытие 10:40).

Тем временем в Киевской областной военной администрации уточнили, что в связи с "чрезвычайным происшествием" произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе Киевской области.

Был организован трансфер пассажиров поезда 73 Харьков - Перемышль в Киев: первую часть автобусом, остальную впоследствии - поездом, который отправился далее по измененному маршруту. Трем женщинам оказана медицинская помощь - острая реакция на стресс. Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде до столицы - говорится в сообщении КГВА.

"Также указывается, что на время восстановительных работ поезда дальнего следования будут курсировать в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень. Это означает отклонение от графика, однако железнодорожники ускоряют поезда и работают над всеми необходимыми стыковками в ручном режиме. ... Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время", - добавили в КГВА.

Напомним

Из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту.

В "Укрзалізниці" подтвердили поражение захватчиками инфраструктуры на Полтавщине, но добавили - восстановление уже стартовало