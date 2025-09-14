Укрзалізниця предупреждает о значительных перебоях в движении поездов 14 сентября

$41.310.10
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 20631 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 44065 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 52093 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 46957 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 59180 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 36355 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 59954 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 59884 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 37933 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 36990 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут: Зеленский о российском дроне в Румынии13 сентября, 17:30 • 4538 просмотра
В рф прогремел взрыв на железнодорожных путях: есть жертвы, ряд поездов задерживается13 сентября, 17:46 • 22775 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы13 сентября, 18:05 • 10520 просмотра
Подросток зарезал мужчину из-за религиозного конфликта в Харькове13 сентября, 18:12 • 10384 просмотра
Украинские удары по российским НПЗ не имеют поддержки Запада - Bloomberg00:23 • 6480 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 52098 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 36527 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 37461 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 59956 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 35508 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кит Келлог
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Европа
Государственная граница Украины
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 13378 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 59886 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 47931 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 95918 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 56238 просмотра
Бильд
9К720 Искандер
Facebook
YouTube
Dassault Rafale

Укрзалізниця предупреждает о значительных перебоях в движении поездов 14 сентября

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Укрзалізниця предупредила о значительных перебоях в движении поездов 14 сентября из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе. Ряд пригородных поездов отменен, а поезда дальнего следования будут курсировать в объезд.

Укрзалізниця предупреждает о значительных перебоях в движении поездов 14 сентября

Укрзалізниця (УЗ) предупредила о значительных перебоях в движении поездов. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В частности, ряд пригородных поездов в воскресенье отменен.

Чтобы предотвратить утренние осложнения движения на участке, где произошла чрезвычайная ситуация, организуем тактовое движение пригородных поездов до/из Боярки в течение всего воскресенья

- говорится в сообщении УЗ.

Таким образом, в сутки 14.09.25 назначаются пригородные поезда с остановками Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое, Тарасовка, Боярка:

  • №6101 Киев-Пасс (пригородный вокзал) – Боярка (отправление 5:10, прибытие 5:40);
    • №6102 Боярка – Киев-Пасс (прим) (отправление 5:50, прибытие 6:20);
      • №6103 Киев-Пасс (прим) – Боярка (отправление 6:30, прибытие 7:00);
        • №6106 Боярка – Киев-Пасс (прим) (отправление 7:20 прибытие 7:50);
          • №6109 Киев-Пасс (прим) – Боярка (отправление 8:05, прибытие 8:35);
            • №6110 Боярка – Киев-Пасс (прим) (отправление 8:45, прибытие 9:15);
              • №6113 Киев-Пасс (прим) – Боярка (отправление 9:30, прибытие 10:00);
                • №6112 Боярка – Киев-Пасс (прим) (отправление 10:10, прибытие 10:40).

                  Тем временем в Киевской областной военной администрации уточнили, что в связи с "чрезвычайным происшествием" произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе Киевской области.

                  Был организован трансфер пассажиров поезда 73 Харьков - Перемышль в Киев: первую часть автобусом, остальную впоследствии - поездом, который отправился далее по измененному маршруту. Трем женщинам оказана медицинская помощь - острая реакция на стресс. Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде до столицы

                  - говорится в сообщении КГВА.

                  "Также указывается, что на время восстановительных работ поезда дальнего следования будут курсировать в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень. Это означает отклонение от графика, однако железнодорожники ускоряют поезда и работают над всеми необходимыми стыковками в ручном режиме. ... Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время", - добавили в КГВА.

                  Напомним

                  Из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту.

                  В "Укрзалізниці" подтвердили поражение захватчиками инфраструктуры на Полтавщине, но добавили - восстановление уже стартовало07.09.25, 12:40 • 8551 просмотр

                  Вадим Хлюдзинский

