Україна втрачає експортні позиції агропродукції через бездіяльність Держпродспоживслужби - експерт

"Дійсно, на превеликий жаль, ми маємо таку проблему (якість вітчизняної продукції – ред.), тому що Держпродспоживслужба на внутрішньому ринку вже давно не контролює ні фітосанітарію, ні ветсанітарію. І не дивно, що все це знаходить своє відображення на зовнішньому ринку", - сказав він.

Водночас, за словами О.Дорошенка, на сьогодні Україна все ще займає одну із лідируючих позиції на світовому ринку зерна. Проте, у випадку продовження відсутності контролю з боку Держпродспоживслужби, Україна може легко поступитися своїми першими місцями іншим країнам.

"Зараз єдина стаття, яка дійсно показує зростання, – це експорт зерна. Проте, якщо ми будемо розслаблятися і надалі, якщо будемо відноситися до цього, "спустивши рукава", – ми можемо і по цьому ринку продукції із легкістю провалитися. Згадайте, як це було із нашим медом, коли у ньому знайшли антибіотики", - наголосив він.

Також О.Дорошенко зауважив, що питання сертифікації на внутрішньому ринку відіграє не останню роль, коли порушується питання експорту.

"Якщо ми говоримо про експорт, то тут ще треба орієнтуватися на сертифікацію. І тут питання у тому, що багато компаній отримують свій сертифікат, а потім під цей сертифікат намагаються продати всю продукцію, яка не відповідає якості. Я не можу сказати, що це масово, але це є. І тут теж має бути відповідальність компаній і, звісно, Держпродспоживслужби, яка має контролювати якість, безумовно", - наголосив він.

Нагадаємо, за 9 місяців поточного року через АЧС експорт української свинини скоротився у 20 разів.

Експорт яловичини скоротився майже на третину.

Також нагадаємо, Європейський інвестор відмовився працювати в Україні через антибіотики в молоці.

Більше того, як повідомив голова ВО “Федерація роботодавців АПК та продовольства України” Вадим Бодаєв, іноземні контролери знаходять порушення стандартів якості в українському зерні.

"Є випадки, коли приїздить партія товару і вже розвозиться по торгових точках у тій країні (куди експортували - ред.), а потім виявляється, що там якась випадкова незалежна організація взяла аналізи і сказала, що там все не так. Тоді скандал вдаряє по всій країні. І на певний проміжок часу нам закривають можливість експорту цього товару. Такі випадки були... Я не хочу їх називати. Проте, за останні півроку таких скандалів уже було кілька", - розповів він.