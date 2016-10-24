В українському зерні іноземці знаходять порушення стандартів якості - В.Бодаєв

За його словами, хоч на експорт, часто, йде краще зерно, аніж на внутрішній ринок країни, протягом останніх 6 міс. вже було декілька міжнародних скандалів.

“На експорт відправляється більш якісне зерно, це — 100%, але, знову ж таки, не завжди. Ми підписали купу угод, за якими наш сертифікат якості, який дається при експортній відправці, визнається нашими партнерами. Ми за це довго воювали і от в рамках різних асоціацій ми це підписали. Тому нам як би вірять... Але є випадки, коли приїздить партія товару і вже розвозиться по торговим точкам у тій країні (куди експортували, — ред.), а потім виявляється, що там якась випадкова незалежна організація взяла аналізи і сказала, що там все не так. Тоді скандал ударяє по всій країні. І на певний проміжок часу нам закривають можливість експорту цього товару. Такі випадки були... Я не хочу їх називати. Проте, за останні півроку таких скандалів уже було кілька”, — розповів він.

За словами експерта, якщо Україні прагне розширювати свої ринки збуту, то має жорстко контролювати якість.

"Зараз в Україні все взаємопов’язано. Зараз мало хто у нас робить окремо товар на експорт і окремо для внутрішнього ринку. Великі виробники, вони не можуть розділяти ці потоки. Але при цьому ми маємо значні проблеми з цими тимчасовими стандартами, які кожного разу вигадуються окремою структурою",- додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, через законодавчі прогалини сертифікація українського зерна опинилося поза законом.

Також нагадаємо, у рамках соціального експерименту УНН, на лабораторне дослідження до Державного центру сертифікації та експертиз сільськогосподарської продукції були передані 10 зразків хлібної продукції українських виробників.

За підсумками експертизи, у трьох зразках хлібу виявлено плісняви гриби.

З цього приводу у Головному управлінні Держпродспоживслужби в м.Києві пообіцяли перевірити столичних виробників.