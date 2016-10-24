В украинском зерне иностранцы находят нарушения стандартов качества - В. Бодаев

По его словам, хоть на экспорт, зачастую, идет лучшее зерно, чем на внутренний рынок страны, в течение последних 6 мес. уже было несколько международных скандалов.

"На экспорт отправляется более качественное зерно, это - 100%, но, опять же, не всегда. Мы подписали кучу сделок, по которым наш сертификат качества, который дается при экспортной отправке, признается нашими партнерами. Мы за это долго воевали и вот в рамках различных ассоциаций мы это подписали. Поэтому нам как бы верят ... Но есть случаи, когда приезжает партия товара и уже развозится по торговым точкам в той стране (куда экспортировали, - ред.), а потом оказывается, что там какая-то случайная независимая организация взяла анализы и сказала, что там все не так. Тогда скандал ударяет по всей стране. И в определенный промежуток времени нам закрывают возможность экспорта этого товара. Такие случаи были ... Я не хочу их называть. Однако, за последние полгода таких скандалов уже было несколько", - рассказал он.

По словам эксперта, если Украина стремится расширять свои рынки сбыта, то должно жестко контролировать качество.

"Сейчас в Украине все взаимосвязано. Сейчас мало кто у нас делает отдельно товар на экспорт и отдельно для внутреннего рынка. Крупные производители, они не могут разделять эти потоки. Но при этом мы имеем большие проблемы с этими временными стандартами, которые каждый раз придумываются отдельной структурой", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, из-за законодательных пробелов сертификация украинского зерна оказалось вне закона.

Также напомним, в рамках социального эксперимента УНН, на лабораторное исследование в Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции были переданы 10 образцов хлебной продукции украинских производителей.

По итогам экспертизы, в трех образцах хлеба обнаружено плесневые грибы.

По этому поводу в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве пообещали проверить столичных производителей.