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Украина теряет экспортные позиции агропродукции из-за бездействия Госпродпотребслужбы - эксперт

Украина теряет экспортные позиции агропродукции из-за бездействия Госпродпотребслужбы - эксперт

Киев • УНН

 • 14230 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. К большому сожалению, Госпродпотребслужба уже давно "закрывает глаза" на контроль за качеством продукции на внутреннем рынке. В следствие этого, это находит свое отражение на внешнем рынке, в частности, в том, что уменьшаются объемы экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Такое мнение в комментарии УНН высказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, комментируя отказ ряда стран от импорта отечественной свинины из-за АЧС, также падение показателей экспорта говядины и тому подобное.

"Действительно, к сожалению, мы имеем такую ​​проблему (качество отечественной продукции - ред.), потому что Госпродпотребслужба на внутреннем рынке уже давно не контролирует ни фитосанитарию, ни ветсанитарию. И неудивительно, что все это находит свое отражение на внешнем рынке", - сказал он.

По словам А.Дорошенко, на сегодня Украина все еще занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке зерна. Однако, в случае продолжения отсутствия контроля со стороны Госпродпотребслужбы, Украина может легко поступиться своими первыми местами другим странам.

"Сейчас единственная статья, которая действительно показывает рост, - это экспорт зерна. Однако, если мы будем расслабляться и в дальнейшем, если будем относиться к этому "спустя рукава", - мы можем и по этому рынку продукции с легкостью провалиться. Вспомните, как это было с нашим медом, когда в нем нашли антибиотики", - подчеркнул он.

Также А.Дорошенко отметил, что вопрос сертификации на внутреннем рынке играет не последнюю роль, когда поднимается вопрос экспорта.

"Если мы говорим об экспорте, то еще надо ориентироваться на сертификацию. И здесь вопрос в том, что многие компании получают свой сертификат и под этот сертификат пытаются продать всю продукцию, которая не соответствует качеству. Я не могу сказать, что это массово, но это есть. И здесь тоже должна быть ответственность компаний и, конечно, Госпродпотребслужбы, которая должна контролировать качество, безусловно", - подчеркнул он.

Напомним, за 9 месяцев текущего года из-за АЧС экспорт украинской свинины сократился в 20 раз.

Экспорт говядины сократился почти на треть.

Также напомним, Европейский инвестор отказался работать в Украине из-за антибиотиков в молоке.

Более того, как сообщил глава ВО "Федерация работодателей АПК и продовольствия Украины" Вадим Бодаев, иностранные контролеры находят нарушения стандартов качества в украинском зерне.

"Есть случаи, когда приезжает партия товара и уже развозится по торговым точкам в той стране (куда экспортировали - ред.), а потом оказывается, что там какая-то случайная независимая организация взяла анализы и сказала, что там все не так. Тогда скандал ударяет по всей стране. На определенный промежуток времени нам закрывают возможность экспорта этого товара. Такие случаи были... Я не хочу их называть. Однако, за последние полгода таких скандалов уже было несколько", - рассказал он.

Украинские Национальные Новости

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