Протягом року експорт української яловичини скоротився майже на третину – аналітик
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Українські експортери у січні-вересні 2016 року продали на зовнішніх ринках 27 тис. тон яловичини, що на 29% менше ніж за аналогічний період минулого року. Про це під час засідання робочої групи повідомив аналітик ФАО Андрій Панкратов, передає УНН з посиланням пресс-службу Ukrainian Food Export Board (UFEB).
“За дев’ять місяців цього року порівняно із січнем-вереснем минулого року виробництво яловичини зросло на 4% (до 170 тис. тон), свинини — скоротилося на 3% (до 476 тис. тон), а м’яса птиці — виросло на 3% (до 855 тис. тон).
Українські експортери у січні-вересні 2016 року продали на зовнішніх ринках 27 тис. тон яловичини, що на 29% менше ніж за аналогічний період минулого року,”, — сказав А.Панкратов.
Також експерт зазначив, що імпорт яловичини виріс у 1,7 разів (до 1,7 тис. тон), свинини — скоротився на 23% (до 3,7 тис. тон), а м’яса птиці — збільшився в 1,5 разів (до 59 тис. тон).
Аналітики FAO та ЄБРР відзначають, що на ринку м’яса, особливо яловичини і свинини, спостерігається профіцит продукції.
Як повідомляв УНН, через АЧС експорт української свинини скоротився у 20 разів всього за 9 міс.
Також нагадаємо, Європейський інвестор відмовився працювати в Україні через антибіотики в молоці.