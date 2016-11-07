В течение года экспорт украинской говядины сократился почти на треть - аналитик
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украинские экспортеры в январе-сентябре 2016 г. продали на внешних рынках 27 тыс. тонн говядины, что на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом во время заседания рабочей группы сообщил аналитик ФАО Андрей Панкратов, передает УНН со ссылкой пресс-службу Ukrainian Food Export Board (UFEB).
"За девять месяцев этого года по сравнению с январем-сентябрем прошлого года производство говядины выросло на 4% (до 170 тыс. тонн), свинины - сократилось на 3% (до 476 тыс. тонн), а мяса птицы - выросло на 3% (до 855 тыс. тонн).
Украинские экспортеры в январе-сентябре 2016 г. продали на внешних рынках 27 тыс. тонн говядины, что на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал А.Панкратов.
Также эксперт отметил, что импорт говядины вырос в 1,7 раза (до 1,7 тыс. тонн), свинины - сократился на 23% (до 3,7 тыс. тонн), а мяса птицы - увеличился в 1,5 раза (до 59 тыс. тонн).
Аналитики FAO и ЕБРР отмечают, что на рынке мяса, особенно говядины и свинины, наблюдается профицит продукции.
Как сообщал УНН, из-за АЧС экспорт украинской свинины сократился в 20 раз всего за 9 мес.
Также напомним, Европейский инвестор отказался работать в Украине из-за антибиотиков в молоке.