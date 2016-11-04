Через АЧС експорт української свинини скоротився у 20 разів всього за 9 міс - аналітик
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. За дев'ять місяців цього року експорт вітчизняної свинини скоротився у 20 разів. Про це повідомив аналітик Продовольчої і сільськогосподарської організація ООН (ФАО) Андрій Панкратов під час засідання "м'ясної" Робочої групи, яке організувала Асоціація свинарів України, передає УНН з посилання на Голос України.
"Експорту свинини практично немає. Те, що виробляється, залишається на внутрішньому ринку і тисне на ціни. Це, звісно, не дуже позитивний чинник", - прокоментував ситуацію експерт.
За словами А. Панкратова, серед основних проблем, з якими нині стикається експорт - втрата російського ринку, африканська чума свиней в Україні, яка, водночас, ускладнює пошук нових партнерів.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, виробники свинини домагатимуться законодавчих змін аби побороти АЧС.
За словами експерта Ю.Опенька, відповідальні контролери (Держпродспоживслужба) не можуть перевести ситуацію з АЧС до контрольованого процесу через відсутність належного менеджменту.
Також не вистачає і фінансування. Як наслідок, через АЧС від імпорту української свинини вже відмовилася низка країн.