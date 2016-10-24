Виробники свинини домагатимуться законодавчих змін аби побороти АЧС - “Асоціація свинарів”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Асоціація “Свинарі України” спільно з Держпродспоживслужбою працюватиме над проектом змін до законів України з метою підвищення заходів біологічної безпеки та збереження тваринництва в країні. Про це йдеться на порталі Асоціації, передає УНН.
Потреба в удосконаленні законодавчих актів з’явилася з огляду на неконтрольоване поширення АЧС в Україні.
Передбачається, що законодавчі зміни мають сприяти удосконаленню ідентифікації поголів’я в присадибному секторі.
“Сьогодні поголів’я, забите на не ліцензованих бійнях потрапляє на ринки й ідентифікується перед продажем. Така система не дозволяє прослідкувати походження м’яса. Зміни передбачають встановлення адміністративної відповідальності за не ідентифіковане поголів’я й обмеження забою в умовах приватного подвір’я до 3-х голів на рік. Ці заходи усунуть проблему не ліцензованих боєнь”, — наголосили в Асоціації.
При цьому, виробники свинини побоюються, що на заваді просування законодавчих змін можуть стати “популістські настрої в уряді”
“Але такі зміни — необхідні й логічні. Весь світ давно ідентифікує поголів’я. За кордоном споживачі знають все про походження і якість м’яса, яке вони споживають. Цього ж хочемо досягнути і в Україні. Гарантувати безпеку продукції, отриманої внаслідок подвірного забою ніхто не може. Обов’язкова ідентифікація свиней дасть споживачам розуміння того, м’ясо якої тварини потрапило на прилавок їхнього магазину”, — зазначила Оксана Юрченко, віце-президент Асоціації “Свинарі України”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, днями спалахи АЧС зареєстрували у Харківській та Миколаївській областях.