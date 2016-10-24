Производители свинины будут добиваться законодательных изменений чтобы побороть АЧС - "Ассоциация свиноводов"

Потребность в совершенствовании законодательных актов появилась учитывая неконтролируемое распространение АЧС в Украине.

Предполагается, что законодательные изменения должны способствовать совершенствованию идентификации поголовья в приусадебном секторе.

"Сегодня поголовье, забитое на нелицензированных бойнях попадает на рынки и идентифицируется перед продажей. Такая система не позволяет проследить происхождение мяса. Изменения предусматривают установление административной ответственности за не идентифицированные поголовья и ограничения забоя в условиях частного двора до 3-х голов в год. Эти меры устранят проблему нелицензированных скотобоен", - отметили в Ассоциации.

При этом, производители свинины опасаются, что на пути продвижения законодательных изменений могут стать "популистские настроения в правительстве"

"Но такие изменения - необходимые и логичны. Весь мир давно идентифицирует поголовья. За рубежом потребители знают все о происхождении и качестве мяса, которое они потребляют. Этого же хотим достичь и в Украине. Гарантировать безопасность продукции, полученной в результате подворного забоя никто не может. Обязательная идентификация свиней даст потребителям понимание того, мясо какого животного попало на прилавок их магазина", - отметила Оксана Юрченко, вице-президент Ассоциации "Свинари Украины".

Напомним, как сообщал УНН, на днях вспышки АЧС зарегистрировали в Харьковской и Николаевской областях.