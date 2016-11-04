Из-за АЧС экспорт украинской свинины сократился в 20 раз всего за 9 мес - аналитик

"Экспорта свинины практически нет. То, что производится, остается на внутреннем рынке и давит на цены. Это, конечно, не очень положительный фактор", - прокомментировал ситуацию эксперт.

По словам А.Панкратова, среди основных проблем, с которыми сейчас сталкивается экспорт - потеря российского рынка, африканская чума свиней в Украине, которая, в то же время, затрудняет поиск новых партнеров.

Напомним, как сообщал УНН, производители свинины будут добиваться законодательных изменений чтобы побороть АЧС.

По словам эксперта Ю.Опенько, ответственные контроллеры (Госпродпотребслужба) не могут перевести ситуацию с АЧС в контролируемый процесс из-за отсутствия надлежащего менеджмента.

Также не хватает и финансирования. Как следствие, из-за АЧС от импорта украинской свинины уже отказались некоторые страны.