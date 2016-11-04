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Из-за АЧС экспорт украинской свинины сократился в 20 раз всего за 9 мес - аналитик

Из-за АЧС экспорт украинской свинины сократился в 20 раз всего за 9 мес - аналитик

Киев • УНН

 • 11429 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. За девять месяцев этого года экспорт отечественной свинины сократился в 20 раз. Об этом сообщил аналитик Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Панкратов во время заседания "мясной" Рабочей группы, которое организовала Ассоциация свиноводов Украины, передает УНН со ссылкой на Голос Украины.

"Экспорта свинины практически нет. То, что производится, остается на внутреннем рынке и давит на цены. Это, конечно, не очень положительный фактор", - прокомментировал ситуацию эксперт.

По словам А.Панкратова, среди основных проблем, с которыми сейчас сталкивается экспорт - потеря российского рынка, африканская чума свиней в Украине, которая, в то же время, затрудняет поиск новых партнеров.

Напомним, как сообщал УНН, производители свинины будут добиваться законодательных изменений чтобы побороть АЧС.

По словам эксперта Ю.Опенько, ответственные контроллеры (Госпродпотребслужба) не могут перевести ситуацию с АЧС в контролируемый процесс из-за отсутствия надлежащего менеджмента.

Также не хватает и финансирования. Как следствие, из-за АЧС от импорта украинской свинины уже отказались некоторые страны.

 

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