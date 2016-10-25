Для боротьби з АЧС не вистачає менеджменту і фінансування — експерт

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Проблема спалахів АЧС для України не нова, однак цього року це явище набуло масового характеру, що значно вдарило по експорту української продукції. АЧС не можна побороти повністю, однак поширення хвороби можна привести до контрольованого процесу. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив експерт у сфері сільського господарства, технолог, ветеринар Юрій Опенько.