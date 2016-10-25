Для боротьби з АЧС не вистачає менеджменту і фінансування — експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Проблема спалахів АЧС для України не нова, однак цього року це явище набуло масового характеру, що значно вдарило по експорту української продукції. АЧС не можна побороти повністю, однак поширення хвороби можна привести до контрольованого процесу. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив експерт у сфері сільського господарства, технолог, ветеринар Юрій Опенько.
При цьому, за його словами, відповідальні контролери (Держпродспоживслужба) не можуть перевести ситуацію з АЧС до контрольованого процесу через відсутність належного менеджменту і фінансування.
“Насправді, з 2011 року спалахи проблеми є (АЧС — ред.), а потужне поширення сталося лише за минулий рік. І при цьому всьому серед промислових господарств за п’ять років було лише дві чуми (офіційних два випадки). А до цього всього це були приватні селянські господарства. І Держпродспоживслужба певні заходи проводила і робила, але, по-перше, нема менеджменту у цих напрямках, нема фінансування цього менеджменту і нема комунікації.
Тобто у нас радянська система намагається вирішити сучасні проблеми, і тому не працює все це. А найбільший ризик цієї чуми це те, що в нас закриється експорт, і це є найбільший ризик для держави”, — сказав він.
За словами експерта, носієм АЧС, насамперед, є дикий кабан і збудник передається навіть у переробленому м’ясі.
“Державі проконтролювати всі ці етапи практично неможливо. АЧС можна перевести у контрольований процес, але знову ж таки потрібне фінансування і менеджмент. Реально профільні Асоціації можуть правильно регулювати ці процеси. Їхня думка, управлінський процес і можливості могли були бути використані на законодавчому рівні раніше”, — додав Ю.Опенько.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, виробники свинини заявили, домагатимуться законодавчих змін аби побороти АЧС.
Для боротьби з АЧС, на їх переконання, потрібно розшити повноваження ветеринарів.
Також нагадаємо, у Держпродспоживслужбі підтвердили інформацію про заборону експорту української свинини до Румунії.