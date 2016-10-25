Для боротьби з АЧС не вистачає менеджменту і фінансування — експерт

ukru
"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
06:50 • 1878 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 11078 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 32318 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 61616 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 75730 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 144857 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206516 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193360 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213036 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197392 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
91 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 8414 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 7514 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 9320 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 4056 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 8986 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 11078 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 488838 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 323093 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 384973 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 497215 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126445 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185897 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128502 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163091 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186317 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Для боротьби з АЧС не вистачає менеджменту і фінансування — експерт

Для боротьби з АЧС не вистачає менеджменту і фінансування — експерт

Київ • УНН

 • 15073 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Проблема спалахів АЧС для України не нова, однак цього року це явище набуло масового характеру, що значно вдарило по експорту української продукції. АЧС не можна побороти повністю, однак поширення хвороби можна привести до контрольованого процесу. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив експерт у сфері сільського господарства, технолог, ветеринар Юрій Опенько.

При цьому, за його словами, відповідальні контролери (Держпродспоживслужба) не можуть перевести ситуацію з АЧС до контрольованого процесу через відсутність належного менеджменту і фінансування.

“Насправді, з 2011 року спалахи проблеми є (АЧС — ред.), а потужне поширення сталося лише за минулий рік. І при цьому всьому серед промислових господарств за п’ять років було лише дві чуми (офіційних два випадки). А до цього всього це були приватні селянські господарства. І Держпродспоживслужба певні заходи проводила і робила, але, по-перше, нема менеджменту у цих напрямках, нема фінансування цього менеджменту і нема комунікації.

Тобто у нас радянська система намагається вирішити сучасні проблеми, і тому не працює все це. А найбільший ризик цієї чуми це те, що в нас закриється експорт, і це є найбільший ризик для держави”, — сказав він.

За словами експерта, носієм АЧС, насамперед, є дикий кабан і збудник передається навіть у переробленому м’ясі.

“Державі проконтролювати всі ці етапи практично неможливо. АЧС можна перевести у контрольований процес, але знову ж таки потрібне фінансування і менеджмент. Реально профільні Асоціації можуть правильно регулювати ці процеси. Їхня думка, управлінський процес і можливості могли були бути використані на законодавчому рівні раніше”, — додав Ю.Опенько.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, виробники свинини заявили, домагатимуться законодавчих змін аби побороти АЧС.

Для боротьби з АЧС, на їх переконання, потрібно розшити повноваження ветеринарів.

Також нагадаємо, у Держпродспоживслужбі підтвердили інформацію про заборону експорту української свинини до Румунії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,048.60
Золото
$3,150.31
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$39.75
Ethereum
$1,817.29