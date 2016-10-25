Для боротьби з АЧС потрібно розшити повноваження ветеринарів - “Асоціація свинарів”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Асоціація свинарів України для боротьби з спалахами АЧС пропонує розширити повноваження ветеринарів, передає УНН з посиланням на портал Асоціації.
“(Потрібне - ред.) розширення повноважень ветеринарів та національної поліції під час ліквідації спалахів небезпечних хвороб. У разі, якщо населення не допускає фахівців для виконання своїх обов’язків щодо огляду свинопоголів’я на наявність ознак захворювання, тим самим приховуючи стан тварин і їхню кількість, вони будуть змушені сплатити штраф. Відсутність цих даних унеможливлює контроль заразних хвороб, зокрема й АЧС”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями спалахи АЧС зареєстрували у Харківській та Миколаївській областях.
Як повідомляв УНН, асоціація “Свинарі України” спільно з Держпродспоживслужбою працюватиме над проектом змін до законів України з метою підвищення заходів біологічної безпеки та збереження тваринництва в країні.