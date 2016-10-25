Для борьбы с АЧС нужно расшить полномочия ветеринаров - "Ассоциация свиноводов"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Ассоциация свиноводов Украины для борьбы со вспышками АЧС предлагает расширить полномочия ветеринаров, передает УНН со ссылкой на портал Ассоциации.
"(Нужно - ред.) расширение полномочий ветеринаров и национальной полиции во время ликвидации вспышек опасных болезней. В случае, если население не допускает специалистов для выполнения своих обязанностей по осмотру свинопоголовья на наличие признаков заболевания, тем самым скрывая состояние животных и их количество, они будут вынуждены заплатить штраф. Отсутствие этих данных делает невозможным контроль заразных болезней, в том числе и АЧС", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях вспышки АЧС зарегистрировали в Харьковской и Николаевской областях.
Как сообщал УНН, ассоциация "Свиноводы Украины" совместно с Госпродпотребслужбой будут работать над проектом изменений в законы Украины с целью повышения мер биологической безопасности и сохранения животноводства в стране.