Для борьбы с АЧС нужно расшить полномочия ветеринаров - "Ассоциация свиноводов"

"(Нужно - ред.) расширение полномочий ветеринаров и национальной полиции во время ликвидации вспышек опасных болезней. В случае, если население не допускает специалистов для выполнения своих обязанностей по осмотру свинопоголовья на наличие признаков заболевания, тем самым скрывая состояние животных и их количество, они будут вынуждены заплатить штраф. Отсутствие этих данных делает невозможным контроль заразных болезней, в том числе и АЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях вспышки АЧС зарегистрировали в Харьковской и Николаевской областях.

Как сообщал УНН, ассоциация "Свиноводы Украины" совместно с Госпродпотребслужбой будут работать над проектом изменений в законы Украины с целью повышения мер биологической безопасности и сохранения животноводства в стране.