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15 марта, 19:03 • 115873 просмотра

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Для борьбы с АЧС нужно расшить полномочия ветеринаров - "Ассоциация свиноводов"

Для борьбы с АЧС нужно расшить полномочия ветеринаров - "Ассоциация свиноводов"

Киев • УНН

 • 7347 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Ассоциация свиноводов Украины для борьбы со вспышками АЧС предлагает расширить полномочия ветеринаров, передает УНН со ссылкой на портал Ассоциации.

"(Нужно - ред.) расширение полномочий ветеринаров и национальной полиции во время ликвидации вспышек опасных болезней. В случае, если население не допускает специалистов для выполнения своих обязанностей по осмотру свинопоголовья на наличие признаков заболевания, тем самым скрывая состояние животных и их количество, они будут вынуждены заплатить штраф. Отсутствие этих данных делает невозможным контроль заразных болезней, в том числе и АЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях вспышки АЧС зарегистрировали в Харьковской и Николаевской областях.

Как сообщал УНН, ассоциация "Свиноводы Украины" совместно с Госпродпотребслужбой будут работать над проектом изменений в законы Украины с целью повышения мер биологической безопасности и сохранения животноводства в стране.

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