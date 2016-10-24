У Харківській та Миколаївській областях зареєстровані спалахи АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Відповідно до оперативної інформації Головного управління Держпродспоживслужби у Харківській області та Головного управління в Миколаївській області в домогосподарствах почали гинути свині від АЧС. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.
Так, м. Валки Харківської області було виявлено загибель поросяти віком 3 місяців. У с. Степове Миколаївської області зафіксовано загибель свині.
За результатами лабораторних досліджень встановлено діагноз на АЧС.
“З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалахів АЧС на місцях проведені засідання комісій, рішеннями яких затверджено плани з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, В.Лапа попросив допомоги у розробці закону для боротьби з АЧС.
За його словами нове законодавство буде містити механізм виплати населенню компенсації збитків за вилучених свиней з держбюджету.
При цьому, за словами експерта Ю.Опенька, механізм відшкодування населенню збитків через АЧС з держбюджету може мати корупційну складову.