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У Харківській та Миколаївській областях зареєстровані спалахи АЧС

У Харківській та Миколаївській областях зареєстровані спалахи АЧС

Київ • УНН

 • 9741 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Відповідно до оперативної інформації Головного управління Держпродспоживслужби у Харківській області та Головного управління в Миколаївській області в домогосподарствах почали гинути свині від АЧС. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.

Так, м. Валки Харківської області було виявлено загибель поросяти віком 3 місяців. У с. Степове Миколаївської області зафіксовано загибель свині.

За результатами лабораторних досліджень встановлено діагноз на АЧС.

“З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалахів АЧС на місцях проведені засідання комісій, рішеннями яких затверджено плани з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, В.Лапа попросив допомоги у розробці закону для боротьби з АЧС.

За його словами нове законодавство буде містити механізм виплати населенню компенсації збитків за вилучених свиней з держбюджету.

При цьому, за словами експерта Ю.Опенька, механізм відшкодування населенню збитків через АЧС з держбюджету може мати корупційну складову.

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