В Харьковской и Николаевской областях зарегистрированы вспышки АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Согласно оперативной информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области и Главного управления в Николаевской области в домохозяйствах начали погибать свиньи от АЧС. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
Так, в г. Валки Харьковской области было выявлено гибель поросенка в возрасте 3 месяцев. В с. Степное Николаевской области зафиксирована гибель свиньи.
По результатам лабораторных исследований установлено диагноз на АЧС.
"С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС на местах проведены заседания комиссий, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УНН, В.Лапа попросил помощи в разработке закона для борьбы с АЧС.
По его словам новое законодательство будет содержать механизм выплаты населению компенсации убытков за изъятых свиней из госбюджета.
При этом, по словам эксперта Ю.Опенько, механизм возмещения населению убытков из-за АЧС из госбюджета может иметь коррупционную составляющую.