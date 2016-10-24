В Харьковской и Николаевской областях зарегистрированы вспышки АЧС

Так, в г. Валки Харьковской области было выявлено гибель поросенка в возрасте 3 месяцев. В с. Степное Николаевской области зафиксирована гибель свиньи.

По результатам лабораторных исследований установлено диагноз на АЧС.

"С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС на местах проведены заседания комиссий, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, В.Лапа попросил помощи в разработке закона для борьбы с АЧС.

По его словам новое законодательство будет содержать механизм выплаты населению компенсации убытков за изъятых свиней из госбюджета.

При этом, по словам эксперта Ю.Опенько, механизм возмещения населению убытков из-за АЧС из госбюджета может иметь коррупционную составляющую.