Для борьбы с АЧС не хватает менеджмента и финансирования - эксперт

При этом, по его словам, ответственные контроллеры (Госпродпотребслужба) не могут перевести ситуацию с АЧС в контролируемый процесс из-за отсутствия надлежащего менеджмента и финансирования.

"На самом деле, с 2011 года вспышки проблемы есть (АЧС - ред.), а мощное распространение произошло только за прошлый год. И при всем этом среди промышленных хозяйств за пять лет было всего две чумы (официальных два случая). А до всего этого это были частные селянские хозяйства. И Госпродпотребслужба определенные меры принимала и делала, но, по-первых, нет менеджмента в этих направлениях, нет финансирования этого менеджмента, и нет коммуникации.

То есть у нас советская система пытается решить современные проблемы, и поэтому не работает все это. А наибольший риск этой чумы это то, что у нас закроется экспорт, и это самый большой риск для государства", - сказал он.

По словам эксперта, носителем АЧС, прежде всего, является дикий кабан и возбудитель передается даже в переработанном мясе.

"Государству проконтролировать все эти этапы практически невозможно. АЧС можно перевести в контролируемый процесс, но опять же нужно финансирование и менеджмент. Реально профильные Ассоциации могут правильно регулировать эти процессы. Их мнение, управленческий процесс и возможности могли были быть использованы на законодательном уровне раньше", - добавил Ю.Опенько.

Напомним, как сообщал УНН, производители свинины заявили, что будут добиваться законодательных изменений, чтобы побороть АЧС.

Для борьбы с АЧС, по их мнению, нужно расшить полномочия ветеринаров.

Также напомним, в Госпродпотребслужбе подтвердили информацию о запрете экспорта украинской свинины в Румынию.