Для борьбы с АЧС не хватает менеджмента и финансирования - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Проблема вспышек АЧС для Украины не нова, однако в этом году это явление приобрело массовый характер, что значительно ударило по экспорту украинской продукции. АЧС нельзя побороть полностью, однако распространение болезни можно привести к контролируемому процессу. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил эксперт в сфере сельского хозяйства, технолог, ветеринар Юрий Опенько.
При этом, по его словам, ответственные контроллеры (Госпродпотребслужба) не могут перевести ситуацию с АЧС в контролируемый процесс из-за отсутствия надлежащего менеджмента и финансирования.
"На самом деле, с 2011 года вспышки проблемы есть (АЧС - ред.), а мощное распространение произошло только за прошлый год. И при всем этом среди промышленных хозяйств за пять лет было всего две чумы (официальных два случая). А до всего этого это были частные селянские хозяйства. И Госпродпотребслужба определенные меры принимала и делала, но, по-первых, нет менеджмента в этих направлениях, нет финансирования этого менеджмента, и нет коммуникации.
То есть у нас советская система пытается решить современные проблемы, и поэтому не работает все это. А наибольший риск этой чумы это то, что у нас закроется экспорт, и это самый большой риск для государства", - сказал он.
По словам эксперта, носителем АЧС, прежде всего, является дикий кабан и возбудитель передается даже в переработанном мясе.
"Государству проконтролировать все эти этапы практически невозможно. АЧС можно перевести в контролируемый процесс, но опять же нужно финансирование и менеджмент. Реально профильные Ассоциации могут правильно регулировать эти процессы. Их мнение, управленческий процесс и возможности могли были быть использованы на законодательном уровне раньше", - добавил Ю.Опенько.
Напомним, как сообщал УНН, производители свинины заявили, что будут добиваться законодательных изменений, чтобы побороть АЧС.
Для борьбы с АЧС, по их мнению, нужно расшить полномочия ветеринаров.
Также напомним, в Госпродпотребслужбе подтвердили информацию о запрете экспорта украинской свинины в Румынию.