Україна та ЄС створять спільну платформу щодо експорту аграрної продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Україна та Євросоюз планують створити спільну координаційну платформу для того, щоб вирішувати проблеми пов'язані з експортом української сільськогосподарської продукції. Про це сказала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським в Києві, передає кореспондент УНН.
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Голова Єврокомісії заявила, що ситуація з українським експортом потребує термінового рішення.
«Нагальний пріоритет зараз в тому, щоб імпорт зерна продовжувався постійно і за найменших можливих витрат. Це вимагає тісної співпраці різних сторін. Для цього ми створимо координаційну платформу, щоб зробити «шляхи солідарності» повністю функціонуючими», - сказала фон дер Ляєн.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з фон дер Ляєн ситуацію щодо експорту української аграрної продукції.
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«Ми маємо спільну згоду щодо важливості нашого внеску в глобальну продовольчу безпеку світу. Маємо спільні приклади успіху в продовольчій сфері, зокрема – це стосується таких програм як наша «Grain from Ukraine», як наші шляхи солідарності, а солідарність не може бути меншою ніж об'єктивна потреба у ній…Будь-які обмеження експорту зараз абсолютно не припустимі, бо це посилює не нас усіх в Європі, а лише посилює можливості агресора. Ми пропонуємо започаткувати консультаційну групу для моніторингу відповідних проблемних питань та утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій з Україною», - розповів Зеленський.
Також Зеленський зазначив, що Україна очікує від ЄС сильних європейських за змістом рішень та зняття якомога швидше всіх обмежень, якщо буде політична воля.
«Сьогоднішні наші переговори свідчать, що така воля є», - сказав Президент.
Нагадаємо
Європейська комісія 2 травня оголосила, що тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України до п’яти держав - Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччини. Заходи, як зазначалося, мали набути чинності 2 травня і триватимуть до 5 червня 2023 року. Протягом цього часу пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника можуть імпортуватися у всіх державах-членах Європейського Союзу, окрім п’яти вищезазначених держав-членів ЄС.