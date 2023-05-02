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Європейська Комісія тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України до п’яти держав

Європейська Комісія тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України до п’яти держав

Київ • УНН

 • 463832 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. У вівторок Європейська Комісія заборонила імпорт агропродукції з України до п’яти держав, зокрема – Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччини, пише УНН з посиланням на реліз ЄК.

Деталі

Відповідні заходи стосуються лише чотирьох сільськогосподарських продуктів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Імпорт продукції забороняється до Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Заходи набудуть чинності 2 травня і триватимуть до 5 червня 2023 року.

Протягом цього часу насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, можуть імпортуватися у всіх державах-членах Європейського Союзу, окрім п’яти вищезазначених держав-членів ЄС.

Паралельно Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику та будь-якої іншої продукції, що надходить з України.

Наголошується, що Європейська Комісія готова розпочати оцінку ситуації на ринку Союзу для інших чутливих продуктів за прискореною процедурою щодо нового Регламенту про автономні торговельні заходи після набуття чинності цим Регламентом.

Доповнення

У квітні повідомлялося, що Брюссель готує екстрені обмеження на імпорт українського зерна до п'яти держав-членів по сусідству з Україною, піддавшись на тиск з боку Польщі та Угорщини після того, як вони ввели односторонні заходи.

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