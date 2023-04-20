ЄС готує екстрені обмеження на імпорт зерна з України - FT
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Брюссель готує екстрені обмеження на імпорт українського зерна до п'яти держав-членів по сусідству з Україною, піддавшись на тиск з боку Польщі та Угорщини після того, як вони ввели односторонні заходи, повідомляє Financial Times, пише УНН.
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"Заходи, що обговорюються, заборонять імпорт цих продуктів до червня до чотирьох держав-членів, що межують з Україною, а також до Болгарії, за винятком реекспорту в інші держави-члени ЄС або частини світу", сказав високопосадовець ЄС, на якого посилається FT.
Деталі
Польща, Угорщина, Болгарія та Словаччина входять до числа тих, хто останніми днями оголосив про заборону ввезення продуктів харчування з України, попри попередження Брюсселя про те, що їхні дії потенційно незаконні.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що блок вживе "превентивних заходів".
Країни отримають 100 млн євро із фондів ЄС, щоб компенсувати невдоволення фермерів, зазначає видання.
Після зустрічі з п'ятьма країнами в середу ввечері комісар ЄС із торгівлі Валдіс Домбровскіс та комісар ЄС із сільського господарства Януш Войцеховський заявили, що розглядають "швидке рішення".
Нагадаємо
ЄС запропонував пакет допомоги п'яти країнам в обмін на відміну обмежень на українську агропродукцію.
Заборона на транзит українського збіжжя територією Польщі та інших країн була запроваджена минулого тижня. Згодом Польща зобовʼязалася розблокувати транзит української продукції територією сусідньої країни.