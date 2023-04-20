ЄС запропонував пакет допомоги п'яти країнам в обмін на відміну обмежень на українську агропродукцію
Київ • УНН
ИЇВ. 20 квітня. УНН. ЄС запропонував пакет фінансової допомоги п’яти країнам сусідам України в обмін на скасування обмежувальних заходів щодо українських сільськогосподарських товарів. Таку заяву віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса після зустрічі з представниками України та п'яти країн-членів ЄС, які обмежують експорт української агропродукції, цитує Мінекономіки, пише УНН.
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«Запропонований Комісією пакет ці країни отримають за умови скасування державами-членами своїх односторонніх заходів», - повідомив Валдіс Домбровскіс, якого цитує Мінекономіки.
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Як вказано, за його словами, Єврокомісія розуміє важливість швидкого застосування спільного підходу ЄС, а не односторонніх рішень, які можуть призвести до виникнення нових численних заборон, які поставлять під загрозу внутрішній європейський ринок.
Повідомляється, що переговори щодо розблокування імпорту української аграрної продукції до ЄС між Україною, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Болгарію та Єврокомісією продовжується.
«Комісія взяла до відома думки учасників. Ми домовилися продовжити політичні консультації найближчими днями щоб знайти швидке вирішення цієї проблеми», - резюмував Домбровскіс.
Нагадаємо
Заборона на транзит українського збіжжя територією Польщі та інших країн була запроваджена минулого тижня. Згодом Польща зобовʼязалася розблокувати транзит української продукції територією сусідньої країни.