ЕС предложил пакет помощи пяти странам в обмен на отмену ограничений на украинскую агропродукцию
Киев • УНН
ИИВ. 20 апреля. УНН. ЕС предложил пакет финансовой помощи пяти странам соседям Украины в обмен на отмену ограничительных мер в отношении украинских сельскохозяйственных товаров. Такое заявление вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса после встречи с представителями Украины и пяти стран-членов ЕС, которые ограничивают экспорт украинской агропродукции, цитирует Минэкономики, пишет УНН.
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«Предложенный Комиссией пакет эти страны получат при условии отмены государствами-членами своих односторонних мер», - сообщил Валдис Домбровскис, которого цитирует Минэкономики.
Детали
Как указано, по его словам, Еврокомиссия понимает важность быстрого применения общего подхода ЕС, а не односторонних решений, которые могут привести к возникновению новых многочисленных запретов, которые поставят под угрозу внутренний европейский рынок.
Сообщается, что переговоры по разблокированию импорта украинской аграрной продукции в ЕС между Украиной, Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией, Болгарией и Еврокомиссией продолжаются.
«Комиссия приняла к сведению мнения участников. Мы договорились продолжить политические консультации в ближайшие дни, чтобы найти быстрое решение этой проблемы», - резюмировал Домбровскис.
Напомним
Запрет на транзит украинского зерна по территории Польши и других стран был введен на прошлой неделе. Впоследствии Польша обязалась разблокировать транзит украинской продукции по территории соседней страны.