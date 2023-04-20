ЕС готовит экстренные ограничения на импорт зерна из Украины - FT
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Брюссель готовит экстренные ограничения на импорт украинского зерна в пять государств-членов по соседству с Украиной, поддавшись на давление со стороны Польши и Венгрии после того, как они ввели односторонние меры, сообщает Financial Times, пишет УНН.
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"Обсуждаемые меры запретят импорт этих продуктов до июня в четыре государства-члена, граничащие с Украиной, а также в Болгарию, за исключением реэкспорта в другие государства-члены ЕС или части мира", сказал высокопоставленный чиновник ЕС, на которого ссылается FT.
Детали
Польша, Венгрия, Болгария и Словакия входят в число тех, кто в последние дни объявил о запрете ввоза продуктов питания из Украины, несмотря на предупреждение Брюсселя о том, что их действия потенциально незаконны.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок предпримет "превентивные меры".
Страны получат 100 млн евро из фондов ЕС, чтобы компенсировать недовольство фермеров, отмечает издание.
После встречи с пятью странами в среду вечером комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис и комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявили, что рассматривают "быстрое решение".
Напомним
ЕС предложил пакет помощи пяти странам в обмен в отличие от ограничений на украинскую агропродукцию.
Запрет на транзит украинского зерна по территории Польши и других стран был введен на прошлой неделе. Впоследствии Польша обязалась разблокировать транзит украинской продукции через территорию соседней страны.