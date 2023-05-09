Украина и ЕС создадут совместную платформу по экспорту аграрной продукции

Детали

Председатель Еврокомиссии заявила, что ситуация с украинским экспортом требует срочного решения.

«Насущный приоритет сейчас в том, чтобы импорт зерна продолжался постоянно и при наименьших возможных затратах. Это требует тесного сотрудничества различных сторон. Для этого мы создадим координационную платформу, чтобы сделать «пути солидарности» полностью функционирующими», - сказала фон дер Ляйен.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с фон дер Ляйен ситуацию по экспорту украинской аграрной продукции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чехия поддержала сохранение "путей солидарности" для украинской агропродукции – Минагрополитики

«Мы имеем общее согласие относительно важности нашего вклада в глобальную продовольственную безопасность мира. Есть общие примеры успеха в продовольственной сфере, в частности – это касается таких программ как наша «Grain from Ukraine», как наши пути солидарности, а солидарность не может быть меньше чем объективная потребность в ней…Любые ограничения экспорта сейчас абсолютно недопустимы, потому что это усиливает не нас всех в Европе, а только усиливает возможности агрессора. Мы предлагаем создать консультационную группу для мониторинга соответствующих проблемных вопросов и воздержаться от любых решений по торговле без консультаций с Украиной», - рассказал Зеленский.

Также Зеленский отметил, что Украина ожидает от ЕС сильных европейских по содержанию решений и снятия как можно скорее всех ограничений, если будет политическая воля.

«Сегодняшние наши переговоры свидетельствуют, что такая воля есть», - сказал Президент.

Напомним

Европейская комиссия 2 мая объявила, что временно запретила импорт агропродукции из Украины в пять государств - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Меры, как отмечалось, должны были вступить в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого времени пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника могут импортироваться во всех государствах-членах Европейского Союза, кроме пяти вышеупомянутых государств-членов ЕС.