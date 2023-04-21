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Чехія підтримала збереження "шляхів солідарності" для української агропродукції - Мінагрополітики

Чехія підтримала збереження "шляхів солідарності" для української агропродукції - Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 1069748 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський отримав запевнення у повній підтримці від міністра сільського господарства Чехії Зденека Некула щодо ввезення української аграрної продукції, повідомили у Мінагрополітики, пише УНН.

Деталі

Сольський під час онлайн-зустрічі подякував колезі "за підтримку України, за рішення і заяви чеської сторони про необхідність збереження "шляхів солідарності", умов транзиту та імпорту української аграрної продукції та недоцільності ухвалення односторонніх рішень".

Зі свого боку міністр сільського господарства Чехії "запевнив українського колегу у повній підтримці України", вказали у Мінагрополітики.

Нагадаємо

Заборона на імпорт і транзит українського збіжжя територією Польщі та інших країн була запроваджена минулого тижня.

Це послідувало після того, як фермери в Центральній та Східній Європі протестували проти впливу імпорту дешевого українського зерна, яке призвело до зниження внутрішніх цін і позначилося на продажах місцевих виробників.

Згодом Польща зобовʼязалася розблокувати транзит української продукції територією сусідньої країни. Дозвіл на транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу відновився 21 квітня. Обсяги аграрних транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються.

ЄС запропонував пакет допомоги п'яти країнам в обмін на відміну обмежень на українську агропродукцію.

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