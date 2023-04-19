Додатковий контроль: Польща ввела умови до транзиту українського зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Польща почне застосовувати додатковий контроль транзиту українського зерна своєю територією, про це вже проінформували учасників ринку. Обсяги транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, пише УНН.
Деталі
Транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу запрацює вночі з 20-го на 21-ше квітня 2023 року. Обсяги транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються.
За словами міністра агрополітики Миколи Сольського, до транзиту своєю територією Польща буде застосовувати додатковий контроль. Про ці заходи вже повідомлено учасників ринку. В разі їх уточнення інформацію буде доведено в робочому порядку.
Суходолом найбільше української продукції, майже 90%, транспортується транзитом через Румунію, на другому місці Польща - 10 %, і найменший транзит здійснюється через Угорщину- це близько 5-6% та Словаччину - 1,5%. Сольський наголосив, що український уряд, та міністерство агрополітики зокрема, докладають максимум зусиль, щоб мінімізувати втрати аграріїв.
“Я абсолютно впевнений в якості української агропродукції. Вона висококонкурентна, відповідає стандартам європейської якості. Наш аграрний ринок може пишатися тим, що в складних умовах, під час війни, витримує високу європейську конкуренцію з ринком, який має багато дотацій та преференцій, порівняно з українським бізнесом”, - зазначив Сольський.
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Доповнення
Країни-члени ЄС Польща, Угорщина та Словаччина запровадили заборони на імпорт, у тому числі зерна, щоб захистити свої ринки від притоку дешевшої продукції після російського вторгнення в Україну. Румунія також розлядає таку можливість.
ЄС розкритикував Польщу, Угорщину та Словаччину за введення індивідуальних заборон, і представники ЄС мають намір обговорити ці заходи у середу, повідомив високопосадовець ЄС.
Україна і Польща домовилися про відновлення транзиту зерна.