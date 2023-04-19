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Дополнительный контроль: Польша ввела условия к транзиту украинского зерна

Дополнительный контроль: Польша ввела условия к транзиту украинского зерна

Киев • УНН

 • 632771 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Польша начнет применять дополнительный контроль транзита украинского зерна по своей территории, об этом уже проинформировали участникам рынка. Объемы транзитных товаров через эту страну, а также через Венгрию и Словакию не ограничиваются. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, пишет УНН.

Детали

Транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу заработает ночью с 20 на 21 апреля 2023 года. Объем транзитных товаров через эту страну, а также через Венгрию и Словакию не ограничиваются.

По словам министра агрополитики Николая Сольского, к транзиту своей территории Польша будет применять дополнительный контроль. Об этих мероприятиях уже сообщены участникам рынка. В случае их уточнения информация будет доказана в рабочем порядке.

Сушей больше всего украинской продукции, почти 90%, транспортируется транзитом через Румынию, на втором месте Польша - 10%, и наименьший транзит осуществляется через Венгрию- это около 5-6% и Словакию - 1,5%. Сольский подчеркнул, что украинское правительство и министерство агрополитики в частности, прилагают максимум усилий, чтобы минимизировать потери аграриев.

“Я абсолютно уверен в качестве украинской агропродукции. Она высококонкурентна, отвечает стандартам европейского качества. Наш аграрный рынок может гордиться тем, что в сложных условиях, во время войны, выдерживает высокую европейскую конкуренцию с рынком, имеющим много дотаций и преференций по сравнению с украинским бизнесом”, - отметил Сольский.

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Дополнение

Страны-члены ЕС Польша, Венгрия и Словакия ввели запреты на импорт, в том числе зерна, чтобы защитить свои рынки от притока дешевой продукции после российского вторжения в Украину. Румыния также рассматривает такую возможность.

ЕС раскритиковал Польшу, Венгрию и Словакию за введение индивидуальных запретов, и представители ЕС намерены обсудить эти меры в среду, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна.

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